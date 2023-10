Mali La mission de l’ONU quitte son camp, où les rebelles devancent l’armée

(Bamako) La mission de l’ONU au Mali a quitté mardi son camp de Kidal, laissant la rébellion séparatiste à dominante touareg en prendre le contrôle et devancer l’armée malienne dans la course pour le territoire entre l’État central et les groupes armés du nord.