(Istanbul) Le spéléologue américain tombé gravement malade au fond d’un gouffre en Turquie a expliqué se « sentir bien », même s'il a tout de même besoin d’une « aide sérieuse » pour regagner la surface.

Agence France-Presse

Mark Dickey, 40 ans, explorait le réseau de grottes de Morca avec une équipe internationale quand il a été victime d’une hémorragie abdominale à plus de 1000 m de profondeur.

« Bonjour je suis Mark Dickey », entame le spéléoloque dans une vidéo partagée par les bureaux de la présidence turque.

« Comme vous pouvez voir, je me tiens debout, je suis conscient, je parle, mais je ne suis pas encore guéri et je vais avoir besoin d’une aide sérieuse pour sortir d’ici » déclare-t-il en remerciant les autorités turques, les équipes de secours et « le monde soudé de la spéléologie » accouru son chevet.

Plus de 150 secouristes entrainés, répartis en une vingtaine d’équipes venus de Turquie et de l’étranger se sont présentés pour lui venir en aide, selon la Fédération turque de spéléologie.

« La réponse rapide du gouvernement turc pour fournir l’aide médicale dont j’avais besoin m’a, je pense, sauvé la vie » indique-t-il en affirmant avoir été « très proche de la fin » quand sa fiancée, « Jessica est apparue » avec les médicaments.

Les secours ont pu notamment lui faire parvenir des poches de sang pour transfusion.

Selon l’Association européenne Caverescue, spécialiste des secours en profondeur, un membre de l’expédition a donné l’alerte samedi : Mark Dickey se trouvait alors à une profondeur de 1040 m, précise-t-elle.

Son état étant désormais jugé « stabilisé », les préparatifs se poursuivent vendredi pour l’évacuer sur une civière qui devra d’abord être descendue jusqu’à lui.

Selon la fédération turque de spéléologie qui communique régulièrement sur le réseau X, « vingt secouristes italiens et croates ont atteint le camp de base ».

La victime sera amenée vers ce camp provisoire à -700 m, une fois les passages les plus étroits de la grotte élargis pour laisser passer la civière.

Des équipes croates et bulgares vont préparer cette première phase de remontée, entre -700 et -900 mètres et acheminent les cordes et le matériel de sauvetage nécessaire à l’évacuation du malade.

Selon la Fédération, il faut « en condition normale environ quinze heures » pour regagner la surface depuis cette étape.

Les opérations sont menées conjointement avec l’agence de secours d’urgence turque, l’Afad.

Le gouffre de Morca est la troisième grotte la plus profonde de Turquie sur le plateau de Taseli, dans une région montagneuse difficile d’accès de la province de Mersin.