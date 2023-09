Hélicoptères et canots de sauvetage pour secourir des villageois bloqués

(Farkadóna) Des hélicoptères, des pompiers avec des canots de sauvetage et l’armée participent jeudi à une opération en vue de secourir des dizaines d’habitants de plusieurs villages bloqués par des inondations dues aux pluies diluviennes en Thessalie, la grande plaine du centre de la Grèce.

Will VASSILOPOULOS avec Hélène COLLIOPOULOU à Athènes Agence France-Presse

De fortes précipitations ont frappé lundi et mardi le département de Magnésie, à 300 km au nord d’Athènes, notamment son chef-lieu la ville portuaire de Volos et les villages du Mont Pilion, avant de toucher mercredi des localités autour de Karditsa et de Trikala, en Thessalie.

En de nombreux endroits, les crues des rivières ont transformé les rues en véritables torrents, des maisons sont sous l’eau, des voitures ont été emportées par les flots dans les villages de Vlohos, Metamorfosi, Palamas, Keramidi et Farkadona victimes par ailleurs de coupures d’électricité.

Qualifiée de phénomène « extrême en termes de quantité d’eau tombée en l’espace de 24 heures » par les experts, la tempête baptisée « Daniel » a jusqu’ici fait quatre morts et au moins six disparus, dont deux touristes autrichiens à Pilion, a annoncé jeudi le ministère autrichien des Affaires étrangères.

À Farkadona, à 330 km au nord-ouest de la capitale grecque, le niveau de l’eau a atteint plus d’un mètre et de nombreuses habitations ont été inondées, selon un journaliste de l’AFP.

« C’est l’un des moments les plus difficiles de ma vie, l’eau est entrée dans la maison hier soir (mercredi), les enfants sont chez une voisine », a dit à l’AFP Eleftheria Kotarela, une fermière quadragénaire, mère de trois enfants, les yeux pleins de larmes.

« La situation est dramatique, la quantité d’eau est si importante et je ne pense pas qu’on va échapper à des dommages », a de son côté raconté Dimitris Théodorou, 70 ans, dont les champs de maïs sont inondés.

La plaine de Thessalie, la plus importante de Grèce, traversée par de longues rivières, est « un immense lac », s’est exclamé Yannis Artopios, le porte-parole des pompiers grecs, sur Ert, la télévision publique.

Des hélicoptères de secouristes sont en train de transférer des personnes évacuées dans le stade de Karditsa, selon des images diffusées par l’Ert.

« Le village de Vlohos est sous l’eau et seuls les hélicoptères peuvent secourir ses habitants », a expliqué à Ert Gogo Kartsana, originaire de la région.

« Deux mètres » d’eau

Soixante-quatre personnes sont bloquées dans les villages d’Agia Triada, de Kalyvia et de Kalogriana, près de Karditsa, a déploré Vassilis Kikilias, le ministre de la Protection civile et de la Crise climatique.

Il a expliqué que la circulation était « très difficile entre Trikala et Karditsa en raison du » niveau élevé de l’eau « et des équipes d’intervention avec des plongeurs » et des canots de sauvetage sont dépêchés sur place, a-t-il ajouté.

Au total, 480 pompiers avec 195 véhicules épaulés par l’armée participent aux opérations de secours, mais les autorités craignent une augmentation du nombre des victimes.

Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a dû reporter sa visite dans le nord de la Grèce ainsi qu’un important discours prévu pour samedi et a mis en place une cellule de coordination des secours à Larissa, une grande ville située en Thessalie.

La hauteur de l’eau « a atteint entre 1,5 et 2 mètres » et « les habitants des localités concernées sont bloqués dans leurs maisons sans aucune aide », a raconté Giorgos Sakellariou, le maire de Palamas, à la chaîne de télévision privée Skaï.

Ces intempéries font suite à des incendies dévastateurs cet été en Grèce qui ont fait au moins 26 morts.

« Nous allons malheureusement d’une catastrophe naturelle à l’autre en Grèce […]. Il ne s’agit pas d’incendies de forêt cette fois-ci, mais d’inondations » a dit Balazs Ujvari, le porte-parole de la Commission européenne, au cours d’un point de presse à Bruxelles.

« En cas de besoin d’assistance supplémentaire, y compris via le mécanisme de protection civile de l’UE, nous ferons tout notre possible », a-t-il promis.

Avec le réchauffement de la planète, l’atmosphère contient plus de vapeur d’eau (environ 7 % pour chaque degré supplémentaire), augmentant les risques d’épisodes de fortes précipitations qui, associés à d’autres facteurs comme l’urbanisation, entraînent les inondations.

En Turquie et Bulgarie, deux pays frontaliers de la Grèce, les pluies diluviennes ces derniers jours ont fait 12 morts au total.