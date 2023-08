(Ensenada) La tempête tropicale Hilary a frappé la côte mexicaine de Basse-Californie, dimanche, et l’on craint qu’elle ne provoque des inondations soudaines et meurtrières dans la ville frontalière de Tijuana, et dans des régions aussi au nord que l’Idaho, qui reçoivent rarement de telles pluies abondantes.

Jordi Lebrija Associated Press

Hilary a touché terre dans une zone peu peuplée au sud d’Ensenada.

La tempête a déjà provoqué des inondations dans des endroits de la péninsule aride du Mexique et menace de déclencher des pluies torrentielles sur Tijuana, une ville sujette aux glissements de terrain, où de nombreuses maisons s’accrochent aux pentes abruptes. Hilary se déplace vers le nord en tant que première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans.

PHOTO ALFREDO ESTRELLA, AGENCE FRANCE-PRESSE D’énormes vagues s’abattaient sur le rivage de la plage Medano de Los Cabos, en Basse-Californie, au Mexique, lors du passage de l’ouragan Hilary, le 19 août

Les prévisions météorologiques ont averti que la tempête pourrait provoquer des inondations extrêmes, des coulées de boue et même des tornades. Aucune tempête tropicale n’a touché terre dans le sud de la Californie depuis le 25 septembre 1939.

Certaines parties du sud-ouest des États-Unis pourraient être touchées par des pluies uniques en leur genre et il y a de fortes chances qu’Hilary batte tous les records en tant que cyclone tropical le plus humide à avoir arrosé le Nevada, l’Oregon et l’Idaho.

À 8 h, heure du Pacifique, Hilary était située à environ 350 kilomètres au sud-sud-est de San Diego, a rapporté le centre national des ouragans des États-Unis, le National Hurricane Center. La tempête avait des vents soutenus maximums de 110 km/h et se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse de 41 km/h.

Une personne s’est noyée samedi dans la ville mexicaine de Santa Rosalia, sur la côte est de la péninsule, lorsqu’un véhicule a été emporté par un cours d’eau. Les secouristes ont réussi à sauver quatre autres personnes, a déclaré la mairesse de Mulege, Edith Aguilar Villavicencio.

PHOTO SANDY HUFFAKER, REUTERS Des gens marchent le long de la plage Pacific Beach alors que la tempête tropicale Hilary s’approche de San Diego, en California, le 20 août.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si les autorités considèrent cette mort comme étant liée à l’ouragan, mais la vidéo affichée par les autorités locales a montré des torrents d’eau circulant dans les rues de la ville.

Selon les prévisions météorologiques, la tempête devrait encore entrer dans l’histoire en tant que première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans. On s’attend à ce que Hilary cause des inondations éclair, des coulées de boue, des tornades isolées, des vents violents et des pannes d’électricité. Les autorités ont émis un avis d’évacuation pour l’île de Santa Catalina, exhortant les résidents et les amateurs de plage à quitter la destination touristique.

Elizabeth Adams, météorologue au bureau du National Weather Service de San Diego, a déclaré que la pluie pourrait laisser jusqu’à 7,62 centimètres à l’heure à travers les montagnes et les déserts du sud de la Californie dimanche après-midi. Les pluies intenses pendant ces heures pourraient provoquer des inondations soudaines.

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a décrété l’état d’urgence, et les responsables ont exhorté les gens à terminer leurs préparatifs avant le coucher du soleil samedi. Il serait trop tard dimanche, selon un expert.