(Washington) Les États-Unis ont sanctionné trois entités accusées de chercher à faciliter les ventes d’armes entre la Corée du Nord et la Russie, à l’encontre des restrictions de Washington sur le soutien à Moscou, a annoncé le Trésor américain.

Agence France-Presse

Ces trois entités sont liées à un ressortissant slovaque, Ashot Mkrtychev, déjà sanctionné par le Trésor américain en mars pour avoir permis des ventes d’armes entre Pyongyang et Moscou, a rappelé le département du Trésor mercredi, un an et demi après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes.

Selon ce département, face à ses pertes en munitions et matériel lourd en Ukraine, la Russie a été obligée de se tourner vers son petit groupe d’alliés, Corée du Nord comprise, pour obtenir de l’aide.

Le Trésor a indiqué avoir « imposé des sanctions à trois entités liées à un réseau de contournement des sanctions, tentant de soutenir des contrats d’armement entre la Russie et la République populaire démocratique de Corée ».

« Cette action fait partie de la stratégie continue des États-Unis visant à identifier, exposer et perturber les acteurs de pays tiers cherchant à soutenir la guerre brutale de la Russie contre l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Les compagnies visées sont Versor, Verus et Defense Engineering.

Mkrtychev est le président de Versor, le fondateur et propriétaire de Verus, et le directeur de Defense Engineering, selon le Trésor.

Il a été sanctionné en mars aux États-Unis pour avoir « travaillé » entre fin 2022 et début 2023 « avec des responsables de la Corée du Nord pour obtenir plus de deux douzaines de types d’armes et de munitions pour la Russie, en échange de matériaux allant d’avions commerciaux et de matières premières à des produits à envoyer en Corée du Nord », avait alors indiqué Washington.

Le Royaume-Uni avait également annoncé le 8 août des sanctions ciblant 25 personnalités, parmi lesquelles Ashot Mkrtychev « pour son implication dans une tentative d’accord de fourniture d’armes entre la Corée du Nord et la Russie ».

« Aux côtés de nos alliés et partenaires, nous restons déterminés à dénoncer et à perturber le commerce des armes qui sous-tend la guerre brutale de Poutine en Ukraine », a dit Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, cité mercredi dans le communiqué.

En vertu des sanctions, toutes les propriétés et tous les intérêts liés aux trois entités relevant de la juridiction américaine seront bloqués.