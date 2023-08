PHOTO MIKHAIL KLIMENTYEV, ARCHIVES SPUTNIK FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Russie et Corée du Nord ambitionnent une coopération accrue

(Moscou) Le président russe et la Corée du Nord ont prôné mardi une coopération accrue, notamment dans le domaine de la défense, nouvelle illustration du rapprochement entre ces deux ennemis des États-Unis depuis le début de l’offensive du Kremlin en Ukraine.

Agence France-Presse

Dans la matinée, Vladimir Poutine a le premier prôné le renforcement de la coopération avec Pyongyang, dans un message de félicitations adressé au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l’occasion du jour de la Libération, célébrant, en Corée du Nord comme en Corée du Sud, la fin du règne colonial japonais en 1945.

« Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos peuples et dans l’intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l’Asie du Nord-Est en général », a déclaré M. Poutine, selon un communiqué du Kremlin.

M. Kim a lui « souligné la nécessité de continuer le développement de la coopération stratégique et tactique entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et de la défense », selon un message du ministre de la Défense Kang Sun Nam lu aux participants d’un forum sur la sécurité près de Moscou et cité par les agences de presse russes.

Depuis le lancement de son offensive en Ukraine, la Russie a opéré un rapprochement avec Pyongyang, allié de l’URSS pendant la Guerre froide. Celui-ci a été illustré par la visite en Corée du Nord, fin juillet, du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, qui a qualifié ce pays de « partenaire important ».

Les États-Unis suspectent Moscou de chercher à s’approvisionner en armes auprès de son allié nord-coréen.

Ces promesses de coopération accrues interviennent alors qu’un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon doit se tenir vendredi à Washington, avec pour objectif de renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante.

Pyongyang qualifie le conflit en Ukraine de « guerre par procuration » des États-Unis visant à détruire la Russie et a condamné l’aide militaire occidentale à Kyiv, reprenant la rhétorique russe.

De son côté, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie oppose depuis longtemps son veto à l’adoption de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord concernant son programme nucléaire et ses tirs de missiles répétés.