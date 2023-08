(Washington) Les États-Unis, avec le Canada et le Royaume-Uni, ont imposé jeudi des sanctions économiques pour corruption à l’encontre de l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, qui a quitté son poste le 31 juillet après 30 ans à la tête de l’institution.

Agence France-Presse

Le département américain au Trésor a indiqué que ses « actions corrompues et illégales ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban », selon un communiqué.

Le mandat de Riad Salamé s’est achevé le 31 juillet sans qu’un successeur lui soit trouvé, dans un pays en plein effondrement économique.

L’ancien gouverneur « a abusé de sa position de pouvoir, probablement en violation de la loi libanaise, pour s’enrichir et enrichir ses associés en acheminant des centaines de millions de dollars par le biais de sociétés-écrans en couches pour investir dans l’immobilier européen », indique encore Washington.

Les sanctions américaines, britanniques et canadiennes visent Riad Salamé, son frère Raja Salamé et son ancienne assistante Marianne Hoayek, tandis que Washington et Londres incluent également son ancienne compagne Anna Kosakova dans leurs listes.

En outre, les États-Unis ont aussi sanctionné son fils Nady Salamé.

Ces mesures gèlent leurs avoirs dans les trois pays, leur interdisent de séjourner au Royaume-Uni et au Canada et interdisent tout commerce avec les entreprises et particuliers canadiens et américains.

En tout, 300 millions de dollars américains ( 272 millions d’euros ) auraient ainsi été détournés de la banque centrale libanaise, précise le ministère des Affaires étrangères britannique.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les sanctions envoyaient un message clair selon lequel les alliés « ne toléreront pas les actes de corruption à grande échelle qui ont contribué à l’effondrement économique du Liban ».

Gouverneur de la banque centrale de 1993 jusqu’à la fin du mois dernier, M. Salamé a été l’architecte d’une politique financière ayant permis au Liban de rebondir après 15 années de guerre ( 1975-1990 ).

Mais avec la plongée du pays dans une grave crise économique depuis fin 2019, beaucoup le rendent responsable, avec les dirigeants politiques auxquels il est étroitement lié, de la ruine du Liban.

M. Salamé est aussi dans le collimateur de la justice libanaise et européenne, et des enquêtes sur sa fortune en Europe sont en cours.

Un responsable de la justice libanaise a toutefois indiqué à l’AFP jeudi que l’enquête nationale sur la fortune de Riad Salamé avait été suspendue — potentiellement pour des mois ou des années — après que le juge d’instruction Charbel Abu Samra a été poursuivi par un autre juge pour avoir manqué à l’obligation d’arrêter l’ancien gouverneur.

Les audiences prévues jeudi pour l’ancienne assistante de M. Salamé, Marianne Hoayek, et son frère Raja, tous deux visés par les sanctions occidentales, ont également été reportées, a ajouté le fonctionnaire.

Un deuxième fonctionnaire de justice, proche d’Abu Samra, a déclaré que « ce qui s’est passé n’a pas d’explications ».

Les deux fonctionnaires judiciaires ont requis l’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Riad Salamé, ancien banquier d’affaires franco-libanais, fait également l’objet de deux mandats d’arrêt émis par la France et l’Allemagne, mais le Liban n’extrade pas ses ressortissants.