Les actions du gouverneur Ron DeSantis étaient des représailles dans le but de décourager Disney et d’autres institutions de s’opposer à ses politiques à l’avenir, ont déclaré les responsables, qui ont comparé la prise de contrôle à des actions autocratiques prises en Russie et en Chine.

(Orlando) Disant que le gouverneur Ron DeSantis a suivi les exemples autocratiques des gouvernements en Russie et en Chine, un groupe d’anciens hauts fonctionnaires, pour la plupart républicains, a qualifié la prise de contrôle par le gouverneur de la Floride du district de Disney World de « gravement préjudiciable au tissu politique, social et économique de l’État ».

Mike Schneider Associated Press

Le groupe d’anciens gouverneurs, de membres de la Chambre des États-Unis et de responsables de l’administration présidentielle a déposé, mercredi, un mémoire « d’ami du tribunal » dans le cadre du procès fédéral de Disney contre DeSantis et ses personnes nommées au conseil d’administration du district de Disney World. Le procès de Disney indique que le gouverneur républicain a violé les droits de liberté d’expression de l’entreprise en prenant le contrôle du district après que Disney s’est publiquement opposé à la loi dite « Don’t Say Gay » de la Floride, qui interdisait les cours concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les premières années à l’école.

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis

L’objectif du groupe, en déposant le mémoire la semaine dernière, est de démontrer « comment la voie choisie par le gouverneur est corrosive pour la forme de démocratie envisagée par la Constitution, et de souligner à nouveau le rôle constitutionnel essentiel de cette Cour dans la lutte contre les excès de la gouvernance par des représailles », ont-ils affirmé dans un dossier au tribunal.

Plus précisément, le groupe affirme que les actions de DeSantis nuisent économiquement à la Floride parce que les entreprises sont dissuadées de faire des affaires dans l’état, car elles pourraient être soumises aux représailles du gouverneur si jamais elles désapprouvaient ses politiques. Le groupe a noté que Disney avait abandonné les plans d’un campus d’un milliard de dollars à Orlando qui aurait déplacé 2000 employés du sud de la Californie, après une année d’attaques de DeSantis.

Le groupe est composé de deux anciens gouverneurs du Parti républicain, Christine Todd Whitman, du New Jersey, et Arne Carlson, du Minnesota ; trois anciens membres républicains de la Chambre des représentants des États-Unis, Tom Coleman, du Missouri, Claudine Schneider, de Rhode Island, et Christopher Shays, du Connecticut ; et une foule d’avocats, de commissaires, de chefs de cabinet et d’autres fonctionnaires des administrations présidentielles démocrates et républicaines précédentes.

Les actions de DeSantis étaient des représailles dans le but de décourager Disney et d’autres institutions de s’opposer à ses politiques à l’avenir, ont déclaré les responsables, qui ont comparé la prise de contrôle à des actions autocratiques prises en Russie et en Chine.

« Le fait que le gouverneur DeSantis ait pris ces mesures antidémocratiques de manière si flagrante et effrontée, qu’il en est fier, ne fait que les rendre d’autant plus dommageables pour le tissu politique et social de la Floride, et du pays dans son ensemble », ont-ils déclaré.

DeSantis, candidat à l’investiture présidentielle du Parti républicain de 2024, demande le rejet du procès de Disney devant le tribunal fédéral de Tallahassee. Le gouverneur soutient que Disney n’a pas le droit d’intenter une action en justice en raison de l’immunité législative protégeant les fonctionnaires impliqués dans le processus d’élaboration des lois, et que la société n’a pas suffisamment de motifs pour montrer qu’elle a été blessée.