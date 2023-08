PHOTO J. DAVID AKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé dans le rouge pour la deuxième séance d’affilée en attendant la publication de l’indice des prix américains et après des nouvelles moroses de l’économie chinoise.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a cédé 0,54 %, le NASDAQ, à dominante technologique, a perdu 1,17 % et l’indice S&P 500 a reculé de 0,70 %.

Plus de détails à venir.