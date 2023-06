PHOTO BEN CURTIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Addis Abeba) Le gouvernement américain a suspendu son aide alimentaire à l’Éthiopie à la suite de détournements massifs de cette assistance dans un pays où plus de 15 % de la population dépend de l’aide alimentaire.

Agence France-Presse

« Après une évaluation nationale, l’USAID a découvert, en coordination avec le gouvernement de l’Éthiopie, une opération généralisée et coordonnée de détournement de l’aide alimentaire, au détriment du peuple éthiopien », indique un porte-parole de l’USAID dans un message envoyé à l’AFP.

« En conséquence, […] nous ne pouvons pas continuer à fournir de l’aide alimentaire tant que nous ne serons pas sûrs que des réformes auront été mises en place », poursuit-il.

L’USAID « compte reprendre immédiatement l’aide alimentaire dès que nous aurons confiance dans l’intégrité des systèmes de distribution pour faire parvenir l’aide à ses destinataires prévus », ajoute-t-il.

Les autorités fédérales éthiopiennes n’ont dans l’immédiat pas réagi officiellement à cette décision et n’ont pas non plus répondu aux messages de l’AFP.

Environ 20 millions de personnes, soit 16 % des 120 millions d’Éthiopiens dépendent de l’aide alimentaire, estimait fin mai l’agence humanitaire de l’ONU (Ocha), selon laquelle 4,6 millions de personnes sont déplacées à travers le pays, en raison des conflits ou de la sécheresse historique.

Besoins immenses

Jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen en marge d’une réunion diplomatique à Riyad et s’est « réjoui de l’engagement du gouvernement éthiopien à mener ensemble une enquête complète sur le détournement de l’aide alimentaire américaine et faire rendre des comptes aux responsables », a indiqué l’ambassade américaine à Addis Abeba.

L’agence américaine avait déjà décidé en mai, en même temps que le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU, de suspendre l’aide alimentaire à la région éthiopienne du Tigré, tout juste sortie en novembre de deux ans de conflit, en raison du détournement d’une partie de cette aide, « vendue sur le marché local ».

Le Tigré a été quasiment coupé du monde pendant une large partie du conflit et totalement privé d’aide humanitaire durant plusieurs mois.

Malgré l’accord ayant mis fin en novembre à deux ans de guerre brutale entre le gouvernement fédéral et les autorités rebelles du Tigré et permis le retour de l’aide, les besoins restent immenses dans le nord de l’Éthiopie, au Tigré mais aussi dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar, où le conflit a débordé.

En outre, l’Éthiopie, mosaïque de 80 peuples, reste minée par de nombreux autres conflits identitaires ou liés à la terre – notamment dans la région de l’Oromia, la plus vaste et peuplée du pays –, compliquant l’accès des acteurs humanitaires à certaines zones et déplaçant de nombreux habitants.

Le sud et l’est de l’Éthiopie subissent les conséquences d’une sécheresse historiquement longue de près de deux ans et demi, qui a dévasté le bétail dans toute la Corne de l’Afrique. Le récent retour des pluies provoque désormais des inondations.

Les États-Unis sont le plus important donateur bilatéral à l’Éthiopie, fournissant plus de 1,8 milliard de dollars d’aide vitale depuis l’année fiscale 2022, indique l’USAID.