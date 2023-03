PHOTO MOHD RASFAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette jeune fille se tient près d’une tente située dans un centre d’évacuation, à Kota Tinggi, dimanche en Malaisie. Au moins quatre personnes sont mortes et près de 41 000 personnes ont été évacuées en Malaisie à cause d’inondations provoquées par des pluies diluviennes dans plusieurs États du pays, ont annoncé samedi les autorités. L’État du Johor, où se situe Kota Tinggi, est le plus touché.