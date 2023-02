Un homme marche devant un bâtiment détruit par le séisme de magnitude 7,8 du 6 février qui a fait plus de 36 000 morts en Turquie et près de 3700 en Syrie.

(Nations unies) Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février a dépassé les 41 000 morts, ont annoncé vendredi des sources officielles et médicales.

Agence France-Presse

Le total est désormais de 41 732 personnes ayant perdu la vie : 38 044 en Turquie et 3688 en Syrie. Les espoirs de trouver des survivants s’amenuisent à mesure que les heures passent.

Deux femmes sauvées après 11 jours sous les décombres

Une adolescente et une jeune femme ont été extraites vivantes des décombres par les secouristes dans le sud de la Turquie jeudi, 11 jours après le séisme, selon une journaliste de l’AFP et une chaîne de télévision.

Aleyna Ölmez – dont le patronyme en turc signifie « celle qui ne meurt pas » – fait partie des rares survivants encore découverts, malgré le froid, dans les ruines des bâtiments détruits par le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 6 février qui a fait plus de 36 000 morts en Turquie et près de 3700 en Syrie.

Cette adolescente de 17 ans était ensevelie depuis 248 heures sous les décombres de son immeuble à Kahramanmaras, une ville proche de l’épicentre du séisme.

« Elle avait l’air en bonne santé. Elle ouvrait et fermait les yeux », a déclaré à l’AFP un des hommes qui ont participé aux opérations de sauvetage, Ali Akdogan.

« Nous travaillons ici dans ce bâtiment depuis une semaine maintenant […] Nous sommes venus ici dans l’espoir d’entendre des sons », a-t-il ajouté. « Nous sommes heureux chaque fois que nous trouvons un être vivant, même un chat ».

En larmes, l’oncle d’Aleyna a embrassé un par un les volontaires qui l’ont sauvée. « Nous ne vous oublierons jamais », leur a-t-il promis.

« Nous avons été tellement heureux. Voir la joie de la famille est incomparable », a commenté Ismail, un autre secouriste.

Composés en grande partie des mineurs arrivés de différentes villes de Turquie, des volontaires s’activent toujours pour essayer de retrouver des survivants dans les ruines.

La chaîne de télévision NTV a plus tard annoncé que Neslihan Kilic, une femme d’une vingtaine d’années, avait été secourue 258 heures après la première secousse dans la même cité de Kahramanmaras.

CNN Turk a souligné que plus de 250 personnes avaient perdu la vie dans le complexe de gratte-ciel d’où elle a été sortie vivante.

La Turquie a suspendu les opérations de sauvetage dans certaines régions et le gouvernement syrien a fait de même dans les zones sous son contrôle.

L’ONU lance un appel à l’aide internationale pour récolter un milliard de dollars

Les Nations unies lancent un appel à l’aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour la Turquie dévastée le 6 février par un séisme qui a fait, dans ce pays et en Syrie, au moins 40 000 morts, a annoncé jeudi le secrétaire général Antonio Guterres.

PHOTO ZEIN AL RIFAI, AGENCE FRANCE-PRESSE De enfants jouent dans un camp mis en place en Turquie pour venir en aide aux sinistrés du séisme.

« Le financement – qui couvre une période de trois mois – portera assistance à 5,2 millions de personnes et permettra aux organisations d’aide de renforcer leur soutien crucial aux efforts conduits par le gouvernement » de la Turquie, « frappée par le tremblement de terre le plus dévastateur dans le pays en un siècle », a écrit M. Guterres dans un communiqué.

Il a « exhorté la communauté internationale à agir davantage et à financer dans sa totalité cet effort vital pour répondre à l’une des plus grandes catastrophes naturelles de notre temps ».

« La Turquie abrite le plus grand nombre de réfugiés au monde et a fait montre d’une immense générosité à l’égard de son voisin syrien depuis des années », a insisté le chef de l’ONU.

« Il est temps dorénavant que le monde soutienne la population de Turquie, comme elle l’a fait tout simplement avec d’autres en quête d’aide », a ajouté M. Guterres, précisant que « les besoins étaient énormes, [que] les gens souffraient et [qu’] il n’y avait pas de temps à perdre ».

Interrogé sur le nombre de personnes visées par l’appel aux dons, 5,2 millions, contre près du double affectées par le séisme, le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, a noté que la décision avait été prise en concertation avec le gouvernement turc. Pour « se concentrer sur les personnes ayant le plus besoin d’aide le plus rapidement, et là où l’ONU peut être le plus efficace », a-t-il précisé.

Mercredi, l’ONU avait lancé un appel similaire à destination également d’environ 5 millions de personnes pour trois mois dans le nord-ouest de la Syrie, d’un montant d’environ 400 millions de dollars.

La différence de montant entre les deux s’explique notamment par le fait qu’il existait déjà avant le séisme un appel de l’ONU à financer le plan de réponse humanitaire pour la Syrie, chiffré à 4,8 milliards de dollars pour 2023, a expliqué Stéphane Dujarric. Ce qui n’est pas le cas pour la Turquie.

D’autre part, ArcelorMittal, deuxième groupe sidérurgique mondial, décrivant une situation « déchirante », a annoncé un don de 5 millions de dollars pour venir en aide aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie, via les organisations humanitaires Médecins sans frontières et Disasters Emergency Committee.