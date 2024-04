PHOTO WALKER PICKERING, THE NEW YORK TIMES

Des habitants d’Elkorn, au Nebraska, constatent les dégâts et trient leurs affaires après le passage d’une tornade dans la région. Des tornades ont traversé certaines parties du Nebraska et de l’Iowa vendredi, rasant des dizaines de maisons, provoquant l’effondrement d’un bâtiment industriel et blessant au moins neuf personnes.