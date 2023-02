(Brasilia) L’ancien président Jair Bolsonaro a affirmé samedi qu’il a l’intention de rentrer au Brésil « dans les prochaines semaines ».

Carla Bridi Associated Press

C’est ce qu’il a mentionné lors d’un évènement tenu dans une église de la Floride. Il n’avait jamais évoqué son intention de retourner au Brésil avant cette déclaration.

Le politicien d’extrême droite réside aux États-Unis, plus précisément à Orlando, depuis le 31 décembre, soit la veille de l’inauguration de son successeur à la présidence, son rival de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

L’évènement de samedi a été tenu entièrement en portugais devant des partisans de M. Bolsonaro, qui a été chaleureusement applaudi.

Des rumeurs courent depuis quelques semaines concernant un éventuel retour de M. Bolsonaro au Brésil, où il est sous la loupe des enquêteurs dans plusieurs dossiers.

Il est d’abord arrivé aux États-Unis en vertu d’un visa diplomatique valide pour un mois, qui expirait donc le 31 janvier. L’ex-président était accompagné de quelques conseillers et de sa femme, qui ont quitté la Floride le mois dernier.

Les avocats de M. Bolsonaro ont fait savoir que leur client avait déposé une demande pour obtenir un visa de touriste afin de lui permettre de prolonger son séjour aux États-Unis.

Au sujet des rumeurs entourant un retour au Brésil de M. Bolsonaro, l’un de ses fils, Flavio, avait mentionné à des journalistes brésiliens ne pas savoir ce que préparait son père.

« Il pourrait revenir demain, dans six mois, peut-être jamais, je ne sais pas. Il se repose », a souligné Flavio Bolsonaro.

Pour la première fois en plus de 30 ans de carrière en politique, M. Bolsonaro ne bénéficie plus de la protection juridique spéciale qui exige que tout procès le mettant en cause se déroule devant la Cour suprême.

Il fait l’objet de quatre enquêtes, qui étaient portées devant la Cour suprême, mais qui ont été renvoyées au tribunal de première instance la semaine dernière.

Parmi ces enquêtes, il y a la question de savoir si M. Bolsonaro a joué un rôle dans l’incitation à l’émeute du 8 janvier par ses partisans, qui ont fait irruption dans les bâtiments gouvernementaux de la capitale, Brasilia, exigeant que sa défaite électorale face à Lula soit annulée.

Les enquêteurs cherchent également à savoir qui a organisé et financé le rassemblement de masse des partisans de M. Bolsonaro, venus dans la capitale de tout le Brésil.