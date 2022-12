PHOTO DANIEL MIHAILESCU, AGENCE FRANCE-PRESSE

Il s’agit d’une tradition entre Noël et le jour de l’An dans plusieurs villages de la Roumanie : un défilé d’habitants portant un costume de peau d’ours, aux côtés de musiciens et de danseurs. À Comanesti, dans l’est du pays, jeunes et moins jeunes ont pris part vendredi à la tradition, qui vise à chasser les mauvais esprits de l’année à venir.