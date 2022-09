Décryptage

Ces présidents qui ont tant aimé la reine

(New York) L’ironie veut que le président américain chargé d’assister au dernier hommage à Élisabeth II soit né d’une mère qui avait des sentiments plus que mitigés à l’égard de la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.