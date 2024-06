(La Haye) Des responsables palestiniens ont demandé au plus haut tribunal de l’Organisation des Nations unies (ONU) l’autorisation de se joindre au dossier de l’Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide à Gaza.

Mike Corder Associated Press

La demande publiée lundi allègue que l’opération militaire d’Israël fait « partie d’un effort systématique visant à rayer de la carte la société palestinienne, sa culture et ses institutions sociales ».

La demande adressée à la Cour internationale de Justice (CIJ) a été présentée au nom de « l’État de Palestine » et signée par Ammar Hijazi, responsable du ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne.

L’Afrique du Sud a déposé une plainte auprès de la CIJ à la fin de l’année dernière, accusant Israël d’avoir violé la convention sur le génocide lors de son attaque militaire qui a ravagé de vastes étendues de Gaza.

Israël nie avoir commis un génocide dans le cadre de cette opération visant à écraser le Hamas, qui a lancé des attaques meurtrières sur des civils israéliens le 7 octobre.

Israël étend son offensive dans la ville méridionale de Rafah, qui était la principale plaque tournante des opérations d’aide humanitaire. L’invasion israélienne a largement interrompu l’approvisionnement en nourriture, en médicaments et d’autres fournitures destinées aux Palestiniens, confrontés à une faim généralisée.

Les bombardements et les opérations terrestres d’Israël à Gaza ont tué plus de 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre les morts des combattants et des civils.

Le tribunal a rendu trois ordonnances préliminaires dans cette affaire, appelant Israël à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter des morts dans la bande de Gaza, intensifier l’aide humanitaire et, plus récemment, mettre un terme à son offensive à Rafah.

Le moment où les juges se prononceront sur la demande palestinienne n’est pas clair. Si elle est accordée, les responsables palestiniens pourront s’adresser au tribunal par écrit et lors d’audiences publiques.

Dans leur demande, les Palestiniens ont déclaré qu’ils étaient directement affectés par le procès de l’Afrique du Sud contre Israël.

« L’attaque israélienne a anéanti et endommagé, au point de les rendre méconnaissables, les hôpitaux, les mosquées, les églises, les universités, les écoles, les maisons, les magasins et les infrastructures de Gaza », stipule la demande.

Les responsables palestiniens ajoutent qu’Israël viole les ordonnances de la Cour et poursuit « ses actes génocidaires, notamment en entravant délibérément et systématiquement l’aide humanitaire, ce qui entraîne une situation de faim généralisée intentionnellement organisée et une famine de plus en plus imminente ».

Les Palestiniens ont déjà comparu devant le tribunal. En 2018, l’Autorité palestinienne a déposé une plainte demandant à ses juges d’ordonner à Washington de retirer l’ambassade américaine qui avait été déplacée à Jérusalem. L’affaire faisait suite à la décision de l’administration du président de l’époque, Donald Trump, de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et d’y déplacer l’ambassade américaine depuis Tel-Aviv.

Ce dossier est toujours devant les tribunaux de la CIJ, où les affaires peuvent prendre des années à être résolues.

L’Assemblée générale des Nations unies a voté le mois dernier pour accorder à la Palestine de nouveaux droits et privilèges, mais elle a réaffirmé qu’elle reste un État observateur non membre, qu’elle n’adhère pas à part entière à l’ONU et qu’elle n’a pas de droit de vote à l’Assemblée générale ou à l’une de ses conférences.

Les États-Unis ont clairement indiqué qu’ils bloqueraient l’adhésion des Palestiniens et la création d’un État jusqu’à ce que des négociations directes avec Israël résolvent les questions clés, notamment la sécurité, les frontières et l’avenir de Jérusalem, et conduisent à une solution à deux États.