(Séoul) La Corée du Nord a lâché 720 ballons au-dessus de la frontière la plus armée du monde dans la nuit de samedi à dimanche, frappant la Corée du Sud avec sa charge utile : des sacs en plastique remplis de mégots de cigarettes et d’autres déchets.

Choe Sang-Hun The New York Times

Entre mardi et dimanche derniers, la Corée du Nord a envoyé environ 1000 de ces ballons poubelles à travers la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Quand les ballons atteignent l’espace aérien sud-coréen, leur minuterie libère les sacs en plastique contenant divers déchets, notamment de vieux bouts de papier et de tissu.

Selon les premières dépêches, les ballons transportaient des excréments humains. L’armée sud-coréenne a infirmé cette information, mais a dit avoir trouvé ce qui semble être du compost.

PHOTO DE L’ARMÉE SUD-CORÉENNE, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Les autorités sud-coréennes ont exhorté la population à ne pas toucher aux ballons et à les signaler sans délai.

Rien de dangereux n’a été trouvé par les autorités sud-coréennes. Dimanche, le bureau du président Yoon Suk-yeol a accusé la Corée du Nord de « sales provocations auxquelles aucun pays normal ne songerait ». Il a déclaré que la Corée du Sud allait prendre « des mesures que la Corée du Nord jugerait insupportables ».

Au Sud, on évoque d’utiliser des haut-parleurs le long de la frontière intercoréenne pour diffuser de la K-pop, un genre musical que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un juge menaçant et qu’il a déjà qualifié de « cancer vicieux ».

Le Nord a qualifié l’offensive aux ballons de « riposte ». Il accuse les transfuges nord-coréens vivant au Sud d’avoir « largué des tracts et diverses saletés » dans ses zones frontalières ces derniers jours.

Troublante, mais sans conséquence réelle

Quand la Corée du Nord effectue des lancements, c’est avec des fusées transportant des satellites ou avec des missiles balistiques censés être capables d’emporter des ogives nucléaires. Mais la semaine dernière a vu le retour d’une vieille tactique de la guerre froide : les ballons de propagande et de guerre psychologique.

Le lâcher de ballons récent a suscité de la confusion dans le public, car les autorités ont signalé un « raid aérien » aux populations proches de la frontière. Il y a eu des plaintes.

La plupart des Sud-Coréens sont restés stoïques, traitant l’affaire comme un simple irritant de plus de la part du Nord. Les gens ont mis en ligne des photos de ballons nord-coréens pleins de déchets, dans les arbres, sur des terres agricoles ou dans des rues urbaines. Un des sacs était assez lourd pour fracasser le pare-brise d’une voiture stationnée, selon des photos diffusées par les journaux.

Mais l’atmosphère s’est crispée quand les autorités sud-coréennes ont exhorté la population à ne pas toucher aux ballons et à les signaler sans délai. La Corée du Nord détient des armes biologiques et chimiques, que ses agents ont déjà utilisées pour assassiner le demi-frère de Kim, Kim Jong-nam.

PHOTO TOSHIFUMI KITAMURA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kim Jong-nam a été victime d’un assassinat extraterritorial à l’aéroport de Kuala Lumpur, en Malaisie, perpétré avec du VX, un agent neurotoxique.

Dans des photos et des vidéos diffusées dimanche, les soldats inspectant les ordures portaient la tenue de protection biologique et de déminage.

Le retour d’une vieille tactique

Pendant la guerre froide, les deux Corées se sont livré une guerre psychologique. Des émissions diffusées sur ondes courtes visaient à influencer les citoyens de l’autre côté. Le long de la zone démilitarisée, des haut-parleurs crachaient jour et nuit des chansons de propagande vers les soldats rivaux. De grands panneaux incitaient les soldats à faire défection vers le « paradis du peuple » au Nord ou vers le Sud « libre et démocratique ».

PHOTO DE L’AGENCE SUD-CORÉENNE YONHAP, FOURNIE PAR REUTERS Un ballon nord-coréen chargé de déchets s’est posé dans un champ en Corée du Sud.

Et des ballons chargés de tracts ont été lâchés dans les deux sens. Des millions de tracts vilipendant le gouvernement de l’autre partie ont été éparpillés dans la péninsule coréenne ; les deux Corées interdisaient à leur population de les lire ou de les conserver. Au Sud, la police récompensait les enfants avec des crayons et d’autres fournitures scolaires lorsqu’ils trouvaient les tracts dans les collines et les signalaient.

Mais jusqu’à récemment, la Corée du Nord gardait ses déchets pour elle.

Un tribunal tranche en faveur des ballons

Avec le développement économique de la Corée du Sud à partir des années 1990, la propagande du Nord a perdu sa crédibilité. Le Sud était alors devenu une démocratie dynamique et une puissance exportatrice mondiale, tandis que le Nord souffrait de pénuries alimentaires chroniques et s’appuyait sur le culte de la personnalité et la mainmise absolue sur l’information pour contrôler son peuple.

PHOTO AHN YOUNG-JOON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des transfuges nord-coréens réfugiés en Corée du Sud, lors d’un lâcher de ballons contenant des tracts vers la Corée du Nord, en 2016.

Puis, en 2000, leurs dirigeants ont tenu un sommet intercoréen et les deux Corées ont convenu de mettre fin aux efforts gouvernementaux pour influencer les citoyens de l’autre. Mais des transfuges nord-coréens et des militants conservateurs et chrétiens du Sud ont continué, envoyant des ballons chargés de mini-bibles, de radios à transistors, de médicaments à usage domestique, de clés USB contenant de la musique K-pop et des pièces de théâtre et lançant aussi des tracts qui qualifiaient Kim de « cochon ».

Pour eux, ces ballons contiennent la « vérité » et la « liberté d’expression » pouvant contrer le lavage de cerveau pratiqué sur les Nord-Coréens par la dictature. Pour Pyongyang, ces messages étaient des « saletés » politiques, et les dirigeants nord-coréens ont promis de riposter.

Le gouvernement de Séoul a alors promulgué une loi interdisant l’envoi de tracts au Nord, estimant qu’ils ne faisaient que provoquer Pyongyang. Mais en 2023, un tribunal a jugé la loi inconstitutionnelle et, en mai, les militants ont recommencé à lâcher des ballons.

« Nous avons essayé quelque chose qu’ils font depuis toujours ; je ne comprends pas pourquoi ils en font toute une histoire, comme s’ils recevaient une pluie de balles », a déclaré la semaine dernière Kim Yo-jong, la sœur et porte-parole de Kim Jong-un. « S’ils ressentent combien il est désagréable de nettoyer ces saloperies, ils sauront qu’il n’est pas facile d’oser parler de liberté d’expression. »

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.

Lisez l’article dans sa version originale (en anglais ; abonnement requis).