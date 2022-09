PHOTO DMITRY LOVETSKY, REUTERS

La fusée Soyouz MS-22, qui décollera vers la Station spatiale internationale mardi, est acheminée vers sa plateforme de lancement, au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. L’astronaute américain Frank Rubio et deux astronautes russes, Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, prendront part à la mission censée durer six mois.