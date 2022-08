PHOTO YAMIL LAGE, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des flammes et de la fumée s’élèvent dans le ciel après un incendie majeur déclenché par la foudre dans un dépôt de carburant de Matanzas, à Cuba. L’incendie, qui a fait au moins 1 mort et 125 blessés, en plus d’entraîner la disparition de dizaines de pompiers, a pris une nouvelle ampleur lundi, quand les flammes ont dévoré un réservoir que les pompiers tentaient par tous les moyens de refroidir.