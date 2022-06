Le roi de Belgique en RDC

De nouvelles attaques marquent la fin du voyage royal

(Goma) Après les symboles et les « regrets » pour les blessures de la colonisation, la dernière étape du voyage de six jours du roi des Belges en République démocratique du Congo (RDC) a été marquée dimanche par les combats en cours dans l’est et un regain de tension avec le Rwanda voisin.