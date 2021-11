Plus de 257 514 640 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Plus de 5 156 000 morts dans le monde

(Monde) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5 156 563 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 257 514 640 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de lundi, 6340 nouveaux décès et 523 922 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1243 nouveaux morts, les États-Unis (1226) et l’Ukraine (720).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 772 344 décès pour 47 888 192 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 612 782 morts et 22 019 870 cas, l’Inde avec 466 147 morts (34 526 480 cas), le Mexique avec 292 524 morts (3 864 278 cas), et la Russie avec 266 579 morts (9 400 835 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 609 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Bulgarie (392), la Bosnie (375), le Monténégro (359), la Macédoine du Nord (358), la Hongrie (343) et la République tchèque (302).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mardi à 6 h, 1 535 307 décès pour 46 476 913 cas, l’Europe 1 490 339 décès (81 407 469 cas), l’Asie 890 793 décès (56 864 674 cas), les États-Unis et le Canada 801 851 décès (49 655 914 cas), l’Afrique 221 685 décès (8 588 102 cas), le Moyen-Orient 213 376 décès (14 225 155 cas), et l’Océanie 3212 décès (296 415 cas).

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Washington déconseille les voyages en Allemagne et au Danemark

Les autorités américaines ont conseillé aux Américains d’éviter de se rendre en Allemagne et au Danemark, frappés de plein fouet par la nouvelle vague de la pandémie qui s’étend en Europe.

Le département d’État a publié deux bulletins relevant au niveau 4, le plus haut degré de mise en garde, son niveau d’alerte concernant ces deux pays.

Cette annonce intervient alors que l’Europe peine à endiguer une nouvelle vague de la pandémie, sur fond de protestations parfois violentes contre les mesures de restrictions sanitaires. Au moins 21 arrestations ont eu lieu aux Pays-Bas après une quatrième nuit de manifestations, portant leur total à plus de 150 selon la police depuis que des violences ont éclaté.

Jean Castex positif, son homologue belge en quarantaine

Le premier ministre français Jean Castex a été déclaré positif lundi soir à la COVID-19, provoquant la mise en quarantaine de son homologue belge Alexander De Croo et de quatre de ses ministres.

Tous s’étaient retrouvés à Bruxelles dans la matinée pour une réunion sur le thème de la sécurité.

M. Castex, 56 ans, avait appris lundi après-midi que l’une de ses filles âgée de 11 ans avait été testée positive et s’était lui-même aussitôt fait tester. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement français avait dû défendre M. Castex et le ministre de l’Intérieur critiqués à la suite d’une vidéo les montrant serrant des mains, sans masque, au mépris des gestes barrières.

L’exécutif français entre fermeté et dialogue en Guadeloupe

Le gouvernement français se voulait ferme mardi face aux violences qui se poursuivent en Guadeloupe malgré les renforts de police, tout en proposant une « instance de dialogue » pour répondre à la crise sociale liée à l’obligation vaccinale anti-COVID-19.

La contestation des soignants et des pompiers entamée le 15 novembre a tourné à la crise sociale émaillée de violences dans ce département français des Caraïbes, où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, et où la situation était encore jugée « très difficile » par le ministre de l’Intérieur.

« Le rétablissement de l’ordre public est le préalable à toute discussion évidemment », a-t-il dit tandis que ministre des Outre-mer déplorait des tirs contre les policiers.

Le gouvernement s’est engagé à fournir aux professionnels concernés par l’obligation vaccinale des vaccins contre la COVID-19 sans ARN messager.

Fraude aux vaccinations en Belgique

La justice belge enquête sur un médecin soupçonné d’avoir enregistré 2000 fausses vaccinations anti-COVID-19, la fraude « la plus grave » à ce jour dans la gestion de la pandémie en Belgique, selon la ministre wallonne de la Santé.

Le praticien est soupçonné d’avoir fait bénéficier ces patients d’un passeport sanitaire leur permettant d’échapper aux restrictions en vigueur en se faisant rémunérer pour des injections qui n’avaient pas lieu.

Vaccination des enfants de 5 à 11 ans en Israël

Israël a entamé lundi soir sa campagne de vaccination anti-COVID-19 pour les enfants âgés de cinq à onze ans, devenant ainsi l’un des premiers pays, après les États-Unis, à abaisser l’âge d’accès au vaccin pour juguler la pandémie.

Plus de 5,15 millions de morts

La pandémie de coronavirus a fait au moins 5 156 563 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 772 344 décès, devant le Brésil (612 782), l’Inde (466 147), le Mexique (292 524) et la Russie (266 579).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.