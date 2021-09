Plus de 228 494 810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 689 140 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6h.

Agence France-Presse

Plus de 228 494 810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de dimanche, 5440 nouveaux décès et 363 125 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 778 nouveaux morts, la Malaisie (376) et l’Iran (344).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 673 765 décès pour 42 087 485 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 590 752 morts et 21 239 783 cas, l’Inde avec 445 133 morts (33 478 419 cas), le Mexique avec 271 503 morts (3 569 677 cas), et le Pérou avec 199 066 morts (2 167 008 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 604 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (312), la Bosnie (311), la Macédoine du Nord (310), le Monténégro (294) et la Bulgarie (288).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 6 h 1 473 165 décès pour 44 422 489 cas, l’Europe 1 288 262 décès (66 114 152 cas), l’Asie 824 079 décès (52 888 412 cas), les États-Unis et le Canada 701 160 décès (43 660 830 cas), l’Afrique 206 042 décès (8 163 881 cas), le Moyen-Orient 194 473 décès (13 087 178 cas), et l’Océanie 1959 décès (157 871 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Les Philippines rouvrent des écoles

Les Philippines vont rouvrir, pour la première fois depuis plus de 18 mois, jusqu’à 120 écoles fermées pour cause de COVID-19 afin de permettre à un nombre limité d’élèves de suivre des cours en présentiel, ont annoncé lundi les autorités.

Alors que la quasi-totalité des pays du monde ont rouvert partiellement ou totalement leurs écoles, les Philippines les ont maintenues fermées depuis début 2020 et l’apparition des premiers cas de COVID-19 dans le pays.

Auckland prolonge son confinement

Le confinement d’Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, est prolongé de deux semaines, a annoncé lundi la première ministre Jacinda Ardern.

La Nouvelle-Zélande suit une stratégie « zéro COVID-19 » visant à éradiquer toute trace du coronavirus de son territoire. Le bilan y est pour l’heure de 27 morts sur cinq millions d’habitants depuis le début de la pandémie.

Vientiane se verrouille

Les habitants de Vientiane, la capitale du Laos, ont reçu l’ordre de se confiner jusqu’au 30 septembre, pour tenter d’endiguer la vague épidémique de coronavirus, ont annoncé lundi des médias officiels.

Il s’agit des premières mesures de confinement décrétées par ce pays largement épargné l’année dernière par la crise sanitaire.

Le vaccin Pfizer « sûr » pour les 5-11 ans

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre la COVID-19 est « sûr » et « bien toléré » par les enfants de 5 à 11 ans et le dosage adapté déclenche une réponse immunitaire « robuste », selon les résultats d’une étude annoncés lundi par les laboratoires.

Les deux entreprises prévoient de soumettre ces données aux autorités « dès que possible », selon un communiqué, qui précise que la réaction immunitaire était « comparable » à celle observée chez les 16 à 25 ans qui ont reçu un vaccin plus fortement dosé.

Les Fidji veulent rouvrir

Les Fidji, toujours en proie à une épidémie de COVID-19, souhaitent accueillir à nouveau des touristes à partir de novembre, dans l’espoir de relancer une économie dévastée par la pandémie.

L’archipel est fortement dépendant du tourisme, qui représente 40 % de son économie. Ce secteur est donc essentiel pour limiter une paupérisation croissante de la population.

France : vers une prorogation du passeport sanitaire

Un projet de loi pour proroger le passeport sanitaire au-delà du 15 novembre « est en cours d’élaboration et sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres », a annoncé lundi à l’AFP l’entourage du premier ministre Jean Castex.

Face à une amélioration de la situation de l’épidémie de COVID-19 en France, le président Emmanuel Macron s’est dit prêt à « lever certaines contraintes » dans les « territoires où le virus circule moins vite », sans donner d’échéancier.

Depuis l’instauration du passeport sanitaire, le gouvernement revendique de bons chiffres en matière de vaccination, avec le franchissement vendredi du seuil de 50 millions de primovaccinés.

