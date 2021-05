Plus de 158 833 250 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

PHOTO RAFIQ MAQBOOL, ASSOCIATED PRESS

Plus de 3 306 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3 306 037 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 158 833 250 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de lundi, 10 375 nouveaux décès et 647 178 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 3876 nouveaux morts, le Brésil (889) et l’Argentine (496).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 582 153 décès pour 32 744 406 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 423 229 morts et 15 209 990 cas, l’Inde avec 249 992 morts (22 992 517 cas), le Mexique avec 219 089 morts (2 366 496 cas), et le Royaume-Uni avec 127 609 morts (4 437 217 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 298 décès pour 100 000 habitants, suivi par la République tchèque (278), la Bosnie (270), le Monténégro (246) et la Bulgarie (245).

L’Europe totalisait mardi à 6 h 1 095 976 décès pour 51 634 229 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 957 585 décès (30 012 330 cas), les États-Unis et le Canada 606 808 décès (34 031 072 cas), l’Asie 384 163 décès (30 341 148 cas), le Moyen-Orient 135 708 décès (8 125 246 cas), l’Afrique 124 737 décès (4 644 751 cas), et l’Océanie 1060 décès (44 477 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Retards de livraisons d’AstraZeneca : l’UE saisit la justice

L’UE réclame devant la justice belge qu’AstraZeneca livre d’ici fin juin aux Vingt-Sept les 90 millions de doses de son vaccin anti-COVID-19 qui n’ont pas été livrées au premier trimestre, sous peine d’astreintes financières, a annoncé mardi la Commission européenne.

Le groupe suédo-britannique n’a livré au premier trimestre que 30 millions de doses sur les 120 millions prévues, et ne prévoit de fournir au deuxième trimestre que 70 millions sur les 180 millions qu’il devait initialement livrer.

Du Pfizer pour les adolescents américains

Comme au Canada, l’autorisation du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer/BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis, a annoncé l’Agence américaine des médicaments.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) étudie également cette extension prochaine du vaccin de Pfizer pour les adolescents.

France : le premier ministre confiant

« Je le dis de la façon la plus claire : nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire », a affirmé le chef du gouvernement français dans un entretien paru mardi dans la presse, alors qu’un retour progressif à une vie plus normale démarre le 19 mai.

Le conseil scientifique censé guider les choix du gouvernement prévient lui que « les mois qui viennent seront très incertains » si le taux d’incidence reste élevé, plaçant le curseur à atteindre sous la barre des 10 000 nouveaux cas par jour, contre une moyenne de 17 000 cas positifs par jour sur la semaine écoulée.

La France a lancé mardi sa campagne de relance du tourisme, espérant retrouver sa position de leader en termes de fréquentation devant l’Espagne, la Grèce et l’Italie.

Précommande pour un traitement

La biotech française Xenothera, créée en 2014 et basée à Nantes (ouest), a annoncé mardi avoir signé un contrat de précommande avec le gouvernement français de 30 000 doses de son traitement en développement contre la COVID-19.

Ce traitement à base d’anticorps, XAV-19, est destiné à éviter l’aggravation de la maladie et un transfert en réanimation des patients atteints de COVID-19 modéré.

Vaccination des domestiques pas obligatoire

Hong Kong a renoncé mardi à un projet ayant suscité un tollé qui visait à rendre la vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour les employées de maison étrangères.

Les autorités ont cependant annoncé que les 370 000 domestiques travaillant à Hong Kong, pour l’essentiel des Philippines et des Indonésiennes, devront subir un deuxième test de dépistage à la COVID-19 après un premier test qui devait avoir été effectué au 9 mai.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.