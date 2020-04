(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 186 462 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 2 675 050 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 708 400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille, 4576 nouveaux décès et 68 017 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Royaume-Uni avec 616 nouveaux morts, les États-Unis (595) et la France (516).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 47 178 décès pour 856 209 cas. Au moins 77 963 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 25 549 morts pour 189 973 cas, l’Espagne avec 22 157 morts (213 024 cas), la France avec 21 856 morts (158 183 cas), et le Royaume-Uni avec 18 738 morts (138 078 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 798 cas (10 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4632 décès (0 nouveau), et 77 207 guérisons.

Depuis mercredi à 15 h, la Guinée équatoriale a annoncé son premier décès lié au virus sur son sol.

L’Europe totalisait jeudi à 15 h 115 990 décès pour 1 293 822 cas, les États-Unis et le Canada 49 377 décès (897 961 cas), l’Asie 7511 décès (183 577 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 6202 décès (123 517 cas), le Moyen-Orient 6005 décès (141 367 cas), l’Afrique 1279 décès (26 856 cas), et l’Océanie 98 décès (7950 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Sommet de l’UE

Les 27 dirigeants de l’UE ont chargé jeudi la Commission de préparer un plan de sortie de crise lors d’un sommet par visioconférence, reportant à plus tard les décisions sur les efforts de solidarité réclamés par les pays du Sud à ceux du Nord pour faire face aux conséquences de la pandémie.

Ce plan devrait comprendre un fonds pour relancer l’économie, selon des sources concordantes. Le cabinet Markit a annoncé un effondrement « sans précédent » de l’activité du secteur privé dans la zone euro en avril.

La Chine au secours de l’OMS

Quelques jours après le désengagement américain, la Chine a annoncé jeudi qu’elle verserait 30 millions de dollars supplémentaires à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l’OMS, le monde est loin d’en avoir fini avec le nouveau coronavirus, qui « nous accompagnera pendant longtemps ».

Tragédie dans les maisons de retraite

Les ravages du coronavirus dans les maisons de retraite, qui représentent jusqu’à la moitié des décès dans certains pays européens, sont une « tragédie humaine inimaginable », a déploré le directeur Europe de l’OMS.

Restrictions

La Grèce prolonge son confinement jusqu’au 4 mai. Seul assouplissement, une réouverture partielle des tribunaux lundi.

L’Égypte prolonge son couvre-feu nocturne pendant le mois de ramadan.

L’Indonésie interdit toutes les liaisons, aériennes ou maritimes, jusqu’en juin.

Assouplissements

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi un « assouplissement » très progressif, à compter du 1er mai, du confinement.

En Espagne, l’un des vice-présidents du gouvernement a demandé « pardon » aux enfants qui ont dû rester enfermés chez eux depuis mi-mars en raison du confinement et qui pourront sortir à partir de dimanche.

Déconfinement

En France, qui prévoit un déconfinement à partir du 11 mai, le retour à l’école se fera sur la base du volontariat des parents. Le port du masque sera probablement imposé dans les transports.

En République tchèque, le déconfinement par étapes s’achèvera finalement le 25 mai au lieu du 8 juin.

Le trafic aérien européen a chuté de 90 %

Le trafic aérien est à seulement 10 % de son niveau d’il y a un an en Europe, selon l’Association internationale du transport aérien (Iata).

Les ventes de vin pourraient baisser de 35 %

La fermeture des cafés, hôtels et restaurants pour endiguer la pandémie pourrait entraîner une baisse de 35 % des ventes de vin en volume en Europe, et de 50 % en valeur, estime l’Organisation internationale du vin (OIV).

Gare au paludisme en Afrique

La pandémie de COVID-19 pourrait perturber la distribution de moustiquaires et de médicaments contre le paludisme et entraîner un doublement du nombre de morts, a prévenu l’OMS, appelant l’Afrique subsaharienne à intensifier la prévention.

Effets secondaires de la chloroquine

L’antipaludéen chloroquine et l’un de ses dérivés, promus notamment par le président américain et par le professeur français Didier Raoult comme remèdes au nouveau coronavirus, ont des effets secondaires graves, a averti jeudi l’Agence européenne des Médicaments (EMA).

Twitter va bloquer des messages complotistes

Twitter va supprimer les messages incitant à des « activités nuisibles », notamment les appels à détruire des antennes-relais 5G après des théories complotistes liant cette nouvelle technologie à la propagation du coronavirus.