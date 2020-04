Décryptage: Bernie Sanders, le perdant qui a gagné

(New York) La décision a été « très difficile et douloureuse », a reconnu Bernie Sanders lors d’un discours retransmis en ligne depuis son domicile de Burlington, au Vermont. Mais elle était inéluctable. Tirant de l’arrière par un peu plus de 300 délégués sur Joe Biden dans la course à l’investiture démocrate, le candidat de 78 ans a conclu qu’il n’avait plus aucun espoir de l’emporter.