(Paris) Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s’élevait à 94 810, dont 3245 décès, dans 81 pays et territoires, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à midi.

Agence France-Presse

On recense 2089 nouvelles contaminations et 90 nouveaux décès depuis le décompte réalisé la veille à midi, heure du Québec.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, comptait 80 270 cas, dont 2981 décès. 119 nouvelles contaminations et 38 nouveaux décès y ont été annoncés entre mardi midi et mercredi midi.

Ailleurs dans le monde, 14 539 cas (1970 nouveaux) étaient recensés mercredi à midi, dont 264 décès (52 nouveaux).

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (5621 cas dont 435 nouveaux, 32 décès), l’Italie (3089 cas dont 587 nouveaux, 107 décès), l’Iran (2922 cas dont 586 nouveaux, 92 décès), le Japon (287 cas dont 19 nouveaux, et plus de 700 autres sur le paquebot Diamond Princess, avec un total de 12 décès).

Depuis mardi midi, la Chine, l’Italie, l’Iran, la Corée du Sud et les États-Unis ont recensé de nouveaux décès, tandis que l’Espagne et l’Irak ont annoncé un premier mort dû au virus. L’Argentine, le Chili, Gibraltar et la Pologne ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).