L’Inde veut doper ses exportations d’armement

(Lucknow) L’Inde entend doper son industrie de défense et espère exporter pour 5 milliards de dollars d’armement par an d’ici 2025, a annoncé mercredi le premier ministre Narendra Modi qui a instauré un programme baptisé « Make in India » (Fabriquez en Inde) pour le développement de l’industrie indienne.