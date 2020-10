Isabelle Hachey Chronique

Quand le rêve américain tourne au cauchemar

(Parkland, Floride ) La route sinueuse bordée de palmiers et de haies bien taillées est barrée par une guérite. Là, il faut fournir au gardien une pièce d’identité et préciser à qui on va rendre visite : Manuel et Patricia Oliver.