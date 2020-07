Harvard et le MIT défendent en justice les visas de leurs étudiants étrangers

(New York) Nouvelle bataille judiciaire pour le gouvernement Trump, qui fait pression pour qu’écoles et universités rouvrent à la rentrée malgré la pandémie : les universités de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont demandé mercredi à un tribunal fédéral de bloquer sa décision de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée.