En mode solution avec Ottolenghi et l’escouade OTK

Passion garde-manger est le premier livre de recettes produit par la brigade créative du chef Yotam Ottolenghi, à qui l’on doit notamment Plenty et Jérusalem. Dans leur cuisine laboratoire à Londres, le chef anglo-israélien et son équipe de l’OTK (Ottolenghi Test Kitchen) ont élaboré les plats qui, souhaitent-ils, agrémenteront et simplifieront notre quotidien. Au menu : créativité, ingéniosité et saveurs métissées. Rencontre (en vidéoconférence) avec l’un des chefs les plus en vue de sa génération et sa coautrice, la chef Noor Murad.