Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Santé ! : smoothie tout rose

Déjeuner pour souper, d’accord, mais on peut aussi avoir envie d’éviter les aliments transformés. On a souvent au frigo tout ce qu’il faut pour concocter un smoothie qui nous soutiendra toute la soirée. En panne d’inspiration ? Voici une recette proposée par Andréanne Martin, nutritionniste.

Ingrédients pour le smoothie

1/2 betterave moyenne cuite ou 1 petite betterave cuite, tranchée

1 tasse de fraises (fraîches ou congelées)

1 c. à soupe de graines de chia

2/3 de tasse de boisson de soya originale

1/2 tasse d’eau

Ingrédients pour décorer

Chocolat noir râpé

Fraises

Préparation

Déposer les ingrédients, dans l’ordre, dans un mélangeur, mélanger jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse, verser dans un verre et déguster !

Publié sur La Presse+ le 1er novembre 2018.

Petit creux : edamames rôtis

PHOTO GETTY IMAGES Edamames rôtis

Les edamames sont des fèves de soya ; on les trouve facilement dans tous les supermarchés dans la section des surgelés. Ils sont très polyvalents : ils s’ajoutent facilement aux sautés et remplacent très bien d’autres types de légumineuses. En les faisant rôtir au four, on obtient une collation protéinée, croquante et délicieuse.

Ingrédients

1 1/2 tasse d’edamames écossés, décongelés

1 c. à thé d’huile de sésame

1 c. à soupe de jus de citron

Le zeste de 1/2 citron

1 c. à soupe de gingembre, finement râpé

Sel, poivre

Fleur de sel, pour servir (facultatif)

Préparation

1. Préchauffer le four à 400°F (200°C) et tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.



2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients et bien assaisonner. Répartir les fèves sur la plaque et enfourner une vingtaine de minutes. Mélanger à la mi-cuisson.



3. Servir avec un peu de fleur de sel.

Note : les fèves doivent être très croustillantes. Laisser au four quelques minutes de plus si nécessaire.

Publié sur La Presse+ le 11 octobre 2018.

Vite fait bien fait : soupe crevettes champignons

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GOÉLETTE La soupe crevettes champignons de Geneviève Everell

Ingrédients

4 tasses de bouillon miso crémeux chaud

100 g de vermicelles de riz larges

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de beurre

1 c. à thé d'ail haché

12 crevettes d’Argentine

Fleur de sel, au goût

1/4 de tasse de champignons shiitakes tranchés

1/4 de tasse de champignons Oyster tranchés

2 bok choy hachés

Oignons verts ciselés, au goût

Préparation

1. Suivre les instructions pour faire le bouillon*



2. Faire cuire les vermicelles selon les indications de l’emballage. Réserver.



3. Dans une poêle, à feu moyen, faire fondre le beurre dans l’huile d’olive. Ajouter l’ail et faire cuire les crevettes jusqu’à l’obtention d’une belle coloration. Ajouter de la fleur de sel.



4. Dresser les bols en déposant les vermicelles, les crevettes, les champignons, les bok choy et le bouillon.



5. Garnir d’oignons verts. Servir chaud.

* Recette de bouillon miso crémeux

Rendement : 4 tasses pour 2 soupes

Ingrédients

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à thé de beurre

1 c. à soupe d’ail haché

1 c. à soupe de gingembre haché

3 tasses de bouillon de poulet

1 tasse d’eau

1 boîte de 400 ml de lait de coco

2 c. à soupe de miso blanc

2 c. à soupe de fumet de poisson

2 c. à soupe de sauce hoisin

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de fécule de maïs délayée dans 2 c. à soupe du bouillon

1 c. à soupe d’huile de sésame

1 c. à soupe de sauce soya

Fleur de sel, au goût

Préparation

1. Dans une grande casserole, faire fondre le beurre dans l’huile d’olive. Ajouter l’ail et le gingembre. Faire cuire doucement pendant 2 minutes.



2. Ajouter tous les autres ingrédients. Porter à ébullition, puis laisser mijoter 30 minutes à feu moyen en mélangeant de temps à autre.



3. Ajuster l’assaisonnement.

Publié sur lapresse.ca le 30 janvier 2021.

Appelez-moi chef ! : rouleaux de printemps de Sandra Griffin

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Rouleaux de printemps de Sandra Griffin

Sandra Griffin, nutritionniste, alimente le site Maman mange bien. Elle est aussi la mère de quatre enfants — Agathe, Gilbert, Louise et Annette — qu’elle élève sur la Rive-Sud de Montréal. Seule depuis la mort subite de son mari en 2017, elle propose une recette pour nourrir une grosse famille sans trop se compliquer la vie. « Ce repas a un succès monstre à la maison », dit la nutritionniste Sandra Griffin, mère de quatre enfants.

Ingrédients pour la sauce à l’arachide et au yogourt

1/2 tasse de beurre d’arachide naturel

1/4 de tasse d’eau bouillante

1 tasse de yogourt nature (ne pas utiliser le yogourt grec, car la sauce sera trop épaisse)

1/2 gousse d’ail

1 c. à table de sauce soya réduite en sel

1 c. à table de sirop d’érable

Préparation pour la sauce à l’arachide et au yogourt

1. Mélanger le beurre d’arachide avec l’eau bouillante, puis ajouter le reste des ingrédients.

Cette sauce est aussi excellente avec des crudités.

Ingrédients pour les rouleaux de printemps

Feuilles de riz

Vermicelles de riz (les faire tremper environ 5 minutes dans l’eau bouillante avant utilisation)

Légumes (coupés en fine julienne) : concombre, chou rouge, carottes, laitue, poivrons, oignons verts

Herbes fraîches : menthe, coriandre, ciboulette

Fruits : mangue, fraises, avocat

Protéines : poulet cuit, tofu mariné et grillé, tempeh mariné et grillé, crevettes nordiques, saumon cuit, œufs à la coque

Préparation pour les rouleaux de printemps

1. Placer tous les ingrédients au centre de la table.



2. Pour réhydrater la feuille de riz, utiliser une assiette creuse remplie d’eau et y tremper la feuille 5 secondes.



3. Chaque personne prépare son propre rouleau, à manger avec la sauce aux arachides. « Il peut être plus difficile de bien rouler pour les enfants, observe Sandra Griffin, mais s’ils ne veulent pas d’aide, les laisser expérimenter — ça viendra avec la pratique. Ils peuvent aussi faire une autre forme qu’un rouleau et c’est parfait comme ça. »

Publié sur lapresse.ca le 18 août 2019.

Plaisir coupable : pouding chômeur à la mijoteuse

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Pouding chômeur à la mijoteuse

Recette tirée du livre Famille futée 3 de Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz.

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 2 heures

Rendement : 10

Ingrédients

2 œufs

250 ml (1 tasse) de sirop d’érable, divisé

125 ml (1/2 tasse) de compote de pommes sans sucre ajouté

125 ml (1/2 tasse) de jus de pomme pur

125 ml (1/2 tasse) de beurre fondu

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille pur

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

500 ml (2 tasses) de farine de blé entier

15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs

250 ml (1 tasse) de mélange laitier pour cuisson 5 % m.g. (de type Québon)

Préparation

1. Directement dans le récipient de la mijoteuse, fouetter les œufs à la fourchette. Ajouter 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable, la compote, le jus, le beurre fondu et la vanille, puis fouetter de nouveau.



2. Saupoudrer la poudre à pâte sur le mélange et bien mélanger pour l’incorporer complètement. Ajouter la farine et mélanger pour obtenir une pâte homogène.



3. Dans une tasse à mesurer, délayer la fécule de maïs dans 60 ml (1/4 de tasse) du mélange laitier. Ajouter le reste du mélange laitier, 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable, mélanger et verser sur la pâte (il est important de ne pas mélanger avec la pâte).



4. Couvrir la mijoteuse et cuire 2 heures à intensité élevée. Se conserve quatre jours au réfrigérateur ou un mois au congélateur.

Note

On peut omettre les œufs en cas d’allergie. Le pouding chômeur sera un peu plus dense. Prévoir alors 30 minutes de cuisson de plus.

Publié sur lapresse.ca le 30 novembre 2017.