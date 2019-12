Cela va de soi, le bout de la table de buffet est toujours réservé à une belle sélection de desserts. Sucre à la crème, fudge, tarte au sucre, carrés aux Rice Krispies, le genre de classiques qui ne traînent pas longtemps dans leurs plateaux ! Stéfanie Poulin, du Café Webster, nous propose deux autres incontournables : les carrés aux dattes et la tarte à la « farlouche ». Et, comble du bonheur, tout le monde peut se gâter, car ses recettes sont végétariennes et sans gluten !

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Carrés aux dattes sans gluten

Ingrédients

Garniture

• 425 g de dattes dénoyautées et hachées

• 1 tasse d’eau

• 2 c. à table de cassonade

• 1 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

• Avoine croquante

• 175 g d’avoine sans gluten – flocons à cuisson rapide

• 150 g de farine sans gluten

• 165 g de cassonade

• 1 c. à thé de poudre à pâte

• 170 g de beurre ramolli sans sel

Préparation

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un moule carré de 20 cm et ajouter un papier parchemin pour mouler le plat.

Garniture

2. Dans une casserole, porter à ébullition l’eau, les dattes et la cassonade. Ajouter le bicarbonate et laisser mijoter 5 minutes en remuant constamment ou jusqu’à ce que les dattes forment une purée. Laisser tiédir.

Avoine

3. Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine sans gluten, la farine sans gluten, la cassonade et la poudre à pâte. Ajouter le beurre et bien mélanger.

4. Répartir la moitié de l’avoine dans le moule et presser fermement. Y étaler la garniture de dattes. Couvrir avec le reste de l’avoine et presser légèrement.

5. Cuire au four 55 minutes ou jusqu’à ce que l’avoine soit bien doré. Laisser refroidir sur une grille. Démouler et couper en carrés.

Tarte aux raisins et canneberges

Sans gluten et végétalienne

Ingrédients

• 1 abaisse de pâte brisée sans gluten et végétalienne de 23 cm, étalée dans une assiette à tarte et congelée

• 1 1/4 de tasse de raisins sultana secs, rincés

• 1/3 de tasse de canneberges fraîches, rincées

• 1 de tasse d’eau

• 1/4 de tasse de cassonade

• 1/4 de tasse de sirop érable

• 1/2 citron, zeste

• 3 c. à table de graines de chia mêlées avec 3 c. à table d’eau, mettre de côté 5 minutes

• 1 c. à table de mélasse

• 1 c. à thé d’extrait de vanille

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au bas du four.

2. Dans une casserole, mélanger les raisins secs, les canneberges, la cassonade et l’eau. Porter à ébullition et laisser mijoter 5 minutes à feu moyen. Retirer du feu et laisser tiédir.

3. Dans un bol, fouetter le sirop d’érable, le zeste de citron, le mélange de chia, la mélasse et la vanille jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter les raisins et les canneberges.

4. Sortir la pâte du congélateur et verser la garniture directement dedans.

5. Cuire au four environ 50 minutes. Laisser refroidir à la température ambiante.