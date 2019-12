L’objectif était clair et la réponse l’est tout autant. On voulait revisiter les buffets de Noël traditionnels en leur ajoutant une saveur plus actuelle. Stefan Jacob et Annie Clavette, du Gras Dur, proposent des recettes très simples qui rehausseront votre buffet sans dépayser qui que ce soit. Préparez-vous à faire la file !

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Salade de patates

Ingrédients

• 4 lb (1,8 kg) de pommes de terre grelots

• 3 gousses d’ail écrasées

• 1 tasse de mayonnaise

• 2 c. à table d’huile d’olive

• 1 c. à thé de sel d’ail

• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre

• 1/4 de tasse de graines de sésame grillées

• 1/2 paquet de pousses de pois mange-tout hachées grossièrement

• 1/4 de tasse de persil haché

Préparation

1. Cuire les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Refroidir au frigo.

2. Mélanger les pommes de terre, la mayonnaise, l’huile, le persil, l’ail, le sel d’ail, le sel, le poivre, les graines de sésame, les pousses de pois mange-tout et le persil.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Tourtières en boulettes enrobées de bacon

Tourtières en boulettes enrobées de bacon

Donne de 40 à 50 boulettes

Ingrédients

• 2 oignons, coupés en dés

• 2 lb (900 g) de porc haché

• 2 lb (900 g) de veau haché

• 1 c. à thé de thym

• 1 c. à table de sel

• 1/2 c. à thé de poivre

• 3 c. à table huile d’olive

• 1 1/2 tasse d’eau

• 40 à 50 tranches de bacon

• 8 lb de pâte à tarte maison ou du commerce

• Cure-dents à club-sandwich

Préparation

1. Dans un chaudron, faire suer les oignons dans l’huile.

2. Ajouter le porc, le veau, le thym, le sel, le poivre et l’eau, et laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure. Laisser le mélange refroidir et mettre au frigo pour 1 journée.

3. Abaisser la pâte suffisamment pour y tailler de 40 à 50 rondelles de 13 cm.

4. Façonner de 40 à 50 boulettes de viande de la grosseur d’une balle de golf.

5. Enrober les boulettes de viande de pâte.

6. Cuire les boulettes de tourtière dans de petits moules à muffins à 375 °F pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée.

7. Refroidir les boulettes complètement et les enrober de bacon.

8. Fixer le bacon à l’aide d’un cure-dents et cuire au four à 400 °F pendant de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que le bacon soit bien cuit.

Une tradition de la famille Belley

Les mini-tourtières cuites en moule à muffins sont une tradition de la famille Belley de Charlevoix. C’est une création de l’arrière-grand-mère de Stefan Jacob, qui tenait l’auberge Belley’s House à Pointe-au-Pic dans les années 1930 et 1940. Elle accueillait les touristes américains en préparant des milliers de ces petites tourtières, qui étaient servies dans des boîtes métalliques. Elles se mangeaient froides avec de la moutarde ou réchauffées dans le poêle à bois. Le Gras Dur a rendu la recette un peu plus gourmande en enrobant les boulettes de bacon !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Salade de macaronis au pesto

Salade de macaronis au pesto

Ingrédients

• 500 g de macaronis

• 3 c. à table de mayonnaise

• 1/2 tasse de pesto

• 1/2 tasse de roquette hachée

• 1/4 de tasse de poivron rouge

• 1/4 de tasse de poivron vert

• 4 c. à table de parmesan

Préparation

1. Faire cuire les pâtes, égoutter et rincer à l’eau froide, bien égoutter à nouveau.

2. Mélanger les pâtes à la mayonnaise, au pesto, à la roquette, aux poivrons et au parmesan.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Petits pains fourrés au canard confit et bleuets

Petits pains fourrés au canard confit et bleuets

12 portions



Ingrédients

• 4 cuisses de canard confit

• 4 c. à table de mayonnaise

• 1 c. à table de gelée de bleuets

• 1 petite chopine de bleuets frais

• 1 pincée de sel

• 1 pincée de poivre

• 12 petits pains

Préparation

1. Mélanger la viande avec la mayonnaise, la gelée de bleuets, le sel, le poivre et les bleuets frais.

2. Garnir les pains et ajouter des bleuets en décoration.