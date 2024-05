Procès pénal Stormy Daniels se défend d’avoir menti pour de l’argent

(New York) « Vous vouliez faire plus d’argent, n’est-ce pas ? » : la défense de Donald Trump a cherché à discréditer jeudi la vedette de films pour adultes Stormy Daniels lors du second jour de son témoignage marathon et plein de tension, au procès de l’ancien président des États-Unis à New York.