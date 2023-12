Habitation La clé de l’accélération des projets est locale

Crise du logement, taux d’inoccupation historique, hausse du coût des loyers et de la construction sans précédent, hausse des taux d’intérêt, la table est mise pour que cette crise s’étire. Contexte largement documenté, les déboires en habitation font continuellement les manchettes, mais les histoires à succès, elles, demeurent sous silence. Et pourtant, il y en a, et plus d’une ! Les solutions à cette crise sont connues.