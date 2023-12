Depuis plus de 20 ans, je m’implique activement dans les campagnes de sensibilisation à la prévention de l’alcool au volant. Depuis 2019, je m’investis aussi dans l’action communautaire de la Brasserie Labatt dans le but de sensibiliser les gens à la sécurité routière et de promouvoir une consommation responsable pendant la période des Fêtes.

Bertrand Godin Pilote et chroniqueur automobile

Ma sensibilité à l’égard de ces causes ne date pas d’hier. Mon premier souvenir remonte à l’école primaire. En troisième année, j’ai compris à quel point la consommation responsable était un enjeu de taille au moment où l’un de mes enseignants a subi un accident tragique qui était étroitement lié à sa consommation d’alcool.

De nos jours, nous sommes de plus en plus conscients de l’impact de notre consommation d’alcool, aussi bien sur nos routes qu’au sein de la société.

Mais qu’est-ce qu’une consommation responsable ? Pourquoi et comment adopter une attitude responsable en matière de consommation sur nos routes ?

À mon avis, il est primordial de faire de la sécurité routière une priorité, ce qui commence par la décision de planifier et de consommer de manière responsable, et par un engagement à assurer à tous une sécurité sur les routes.

Planifier sa soirée et son retour à la maison

Vous allez participer à une fête et vous avez prévu boire de l’alcool ? Mettez en place des stratégies pour que votre nuit ne se termine pas de façon dramatique.

Avant de partir, vérifiez comment vous allez rentrer chez vous après la soirée, vérifiez si vous ne pourriez pas passer la nuit chez un ami, et pensez à désigner quelqu’un qui sera votre « garde du corps » pour la soirée.

Pour passer une soirée agréable, avant de boire votre premier verre, il est par ailleurs essentiel de choisir un conducteur désigné ou de télécharger l’application de transport que vous préférez.

Le conducteur désigné est celui qui choisit de ne pas consommer d’alcool avant de sortir et qui s’engage à rester sobre tout au long de la soirée. Il est conscient qu’il doit ramener les autres après la fête. Chaque fois que vous prévoyez faire la fête, choisissez un nouveau chef de soirée parmi vos amis ou vos proches.

Si l’on opte pour une fête tous ensemble, il est judicieux de prévoir un service de raccompagnement comme Opération Nez rouge. Leurs charmants bénévoles se feront un plaisir de vous amener à destination en toute sécurité.

Ne pas atteindre sa limite : la meilleure façon d’avoir du plaisir

Lors de soirées festives, il est par ailleurs essentiel de connaître ses limites. Si l’on décide de boire, il est important de déterminer à l’avance le nombre de consommations que l’on souhaite prendre et de s’y tenir.

Un conseil que nous oublions très souvent est de manger avant de boire, et d’alterner entre produits alcoolisés et non alcoolisés.

Si l’on prévoit conduire, il est impératif de ne consommer que des boissons sans alcool. Il est essentiel aussi de garder à l’esprit que l’alcool est un complément à la soirée festive, et non le but principal.

Si vous comptez consommer de l’alcool, la clé est de planifier. Décidez que l’alcool au volant n’est pas une option.

Les aimer trop ? Non, les aimer tout court

Mon oncle Jacques a trop bu… Je ne le laisse pas reprendre le volant et je l’invite à rester à coucher. Ma chambre d’amis est libre pour lui et, en plus, j’aurai le bonheur de prendre mon petit déjeuner avec lui le lendemain.

Mon ami Bruno a l’intention de me faire monter dans sa voiture pour se rendre au dépanneur, mais il n’est pas en état de conduire. Je refuse, point final, et je lui suggère de se faire livrer sa pinte de lait pour son café du lendemain matin.

Lorsqu’on éprouve de l’attachement envers quelqu’un, on fait preuve de vigilance à son égard. Si on s’engageait tous et toutes à sensibiliser ses proches aux bienfaits de la consommation responsable et de la sécurité routière, on pourrait faire une grande différence ensemble.