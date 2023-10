Le trouble de la croyance

J’ai récemment entendu Jérémie McEwen, professeur de philosophie au collège Montmorency, chroniqueur et jeune père au début de la quarantaine, parler de son plus récent essai Je ne sais pas croire (paru aux éditions XYZ) à Radio-Canada. Il y parlait des motivations qui ont alimenté son ouvrage et de la complexité de son rapport à la croyance. Je me suis sentie interpellée. J’ai eu la chance de discuter avec lui pendant plus de deux heures.