Certaines entreprises s’adaptent à chaque travailleur et à ses limitations, et non l’inverse.

Bien sûr, la pénurie de travailleurs est partout. Pourtant, ça ne veut pas dire pour autant qu’une personne peut travailler partout.

Stéphane Thériault Directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA)

Quand vous avez des limitations, qu’elles soient physiques, intellectuelles ou liées à la santé mentale, les portes du marché du travail peuvent sembler difficilement accessibles.

Et ce n’est pas parce que la personne manque de volonté, ou même nécessairement parce que les entreprises ne sont pas assez inclusives.

La réalité demeure que, parfois, cela prend du temps et souvent aussi beaucoup d’efforts pour intégrer un emploi.

Et c’est justement pour cela que les entreprises adaptées existent. Parce que ce sont ces entreprises qui s’adaptent à chaque travailleur et à ses limitations, et non l’inverse. Surtout parce que chaque personne peut faire une différence sur le marché du travail.

Parmi les 500 embauches des dernières années dans les entreprises adaptées, une personne sur quatre accédait à son premier emploi. Dans certains cas, l’entreprise adaptée est le filet qui permet d’être actif socialement lorsque le parcours scolaire prend fin. Pour d’autres, plus âgés, c’est un nouveau monde qui s’ouvre et qui autrement était impossible.

Chaque travailleur et travailleuse est unique

Pour Frédéric à Alma, l’entreprise adaptée lui a permis de réorienter sa carrière à la suite d’accidents de travail qui lui ont causé des douleurs chroniques et des soucis de santé importants. Il est aujourd’hui reconnu pour son leadership.

Lucie, à Laurier-Station, atteinte d’une surdité profonde et d’une légère déficience intellectuelle, est cheffe d’équipe dans une entreprise adaptée.

Pour Bertrand, à Amqui, l’entreprise adaptée l’a accueilli il y a plus de 40 ans, quand il avait 21 ans. Atteint de poliomyélite dès son plus jeune âge, Bertrand avait été régulièrement hospitalisé, et ce, jusqu’à 14 ans, ce qui l’a empêché d’aller à l’école comme les autres enfants. Au fil des ans, il a réussi à faire des études et à faire des gains importants sur le plan de la mobilité.

Nathalie, à Saint-Étienne-des-Grès, a gravi les échelons depuis 25 ans et est aujourd’hui responsable du contrôle de la qualité tout en ayant une déficience intellectuelle.

Pour Steve à Sherbrooke, marqué par son diagnostic de schizophrénie et par de multiples embûches, l’entreprise adaptée lui a permis d’enfin trouver sa place de façon stable dans le milieu du travail.

Le parcours exceptionnel de ces cinq personnes a été souligné dans la dernière année. Mais des victoires extraordinaires dans les entreprises adaptées, il s’en passe tous les jours.

Une place sur mesure

Chaque année, plusieurs entreprises adaptées ouvrent leurs portes. C’est le cas ces jours-ci dans le réseau qui compte 36 entreprises.

L’an dernier, Alexandre, qui est atteint d’un trouble du langage, participait à l’une de ces visites à Trois-Rivières. Chaque jour depuis, il revient dans son entreprise adaptée. Il nous raconte y trouver un environnement plus souple, à son rythme, avec une gang super qui s’entraide en continu. Un endroit où il s’est senti à sa place tout de suite. Un milieu où il a envie de rester encore longtemps.

L’entreprise adaptée offre une place pour tous.

Les entreprises adaptées du Québec tiennent des Journées portes ouvertes du 24 au 26 octobre.