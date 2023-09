L’installation de réalité virtuelle interactive CHOM5KY vs CHOMSKY, présentée à l’Espace ONF, montre bien les liens qui peuvent unir art et intelligence artificielle.

À l’occasion de la tenue à Montréal de l’évènement All In, la Coalition pour la diversité des expressions culturelles, qui regroupe les principales organisations professionnelles francophones et anglophones du secteur culturel au pays, plaide pour une meilleure synergie entre intelligence artificielle et culture.

Jérôme Payette Vice-président francophone de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et directeur général de l’Association des professionnels de l’édition musicale (APEM)

Roanie Levy Vice-présidente anglophone de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et présidente-directrice générale d’Access Copyright

L’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur la diversité des expressions culturelles est déjà immense. Des œuvres protégées sont utilisées pour nourrir des machines, des produits s’apparentant à des œuvres visuelles ou littéraires sont générés en quelques secondes, des hypertrucages de grande qualité ont fait la manchette récemment. Le spectre de préoccupations est vaste, et si le droit d’auteur est l’aspect le plus discuté, ce n’est pas le seul. L’intelligence artificielle a aussi des impacts sur la main-d’œuvre, sur le processus créatif et sur la façon dont les algorithmes de recommandation influencent ce qui est présenté aux citoyens.

Les domaines de l’intelligence artificielle et de la culture ne sont pas simplement parallèles ; ils sont inextricablement liés. Lors de l’évènement All In, qualifié de « plus grand évènement en intelligence artificielle au Canada », la culture a, heureusement, réussi à se tailler une place, permettant à des créateurs, professionnels et chercheurs d’échanger. La culture doit toujours être incluse dans les grandes discussions touchant au développement responsable de l’intelligence artificielle.

Une question essentielle se pose : ces développements peuvent-ils être bénéfiques à l’écosystème canadien de la création ? Nous croyons qu’avec des politiques publiques, une législation adaptée et davantage de partenariats entre les milieux créatifs et ceux de l’IA, cela est possible. Toutefois, cela requiert que la culture ne soit pas qu’une simple invitée aux discussions sur l’IA, mais une véritable partie prenante. Elle est, après tout, non seulement le reflet de notre identité commune, mais également un pilier de notre démocratie.

Pour arriver à une synergie entre la culture et l’IA, plusieurs leviers doivent être activés. On pense notamment à la mise en œuvre de notre nouvelle Loi sur la radiodiffusion par le CRTC, et à l’amélioration de notre Loi sur le droit d’auteur – malmenée par la révision de 2012, mais cela ne suffira pas. Il faut veiller à ce que la culture soit aussi au centre des consultations, des lois et règlements sur l’IA, par exemple le projet de loi C-27.

Pour cibler l’ensemble de ces leviers d’action et bâtir rapidement une stratégie efficace, nous pourrions prendre exemple sur la France, où le Conseil stratégique de l’intelligence artificielle vient de créer un comité d’experts axé sur les questions culturelles. Le Canada pourrait bénéficier grandement d’une initiative similaire, idéalement sous l’égide partagée du ministère de l’Industrie, des Sciences et du Développement économique et du Patrimoine canadien.

Il est temps pour le Canada de reconnaître et de valoriser la confluence de l’IA et de la culture, non pas comme deux domaines distincts, mais comme des partenaires aux destins liés.