La hausse de l’antisémitisme est terrifiante, au Canada et dans le monde

Les leaders des sept plus grandes communautés juives du monde (Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, Australie, Argentine, Allemagne, communément appelée le « J7 ») se réunissent ces jours-ci à New York autour du sommet Never is Now organisé par l’Anti-Defamation League.