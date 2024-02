Les médaillés

Qu’ont en commun Janette Bertrand, Alain Bouchard, Céline Dion et Pierre Harvey ? Tous sont récipiendaires de l’Ordre du Canada, « la pierre angulaire du régime canadien de distinctions honorifiques » (selon le site du gouvernement du Canada). Sur celui de la gouverneure générale, responsable de l’attribution de l’Ordre du Canada, on y lit qu’il « célèbre ceux et celles qui ont apporté une contribution extraordinaire à la nation ».