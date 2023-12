Donner et recevoir, une équation riche de sens

Quand j’étais à l’école primaire, on nous disait que le temps de Noël était celui où il fallait penser à son prochain, aider les plus démunis, penser à tous ceux et celles qui n’auraient pas de nourriture spéciale, pas de cadeaux et de proches avec qui célébrer. Nous sommes encore nombreux et nombreuses à souhaiter vivre dans cet esprit de partage.