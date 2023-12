La fête des enfants du Phare

Nous sommes quelques jours avant Noël. Il pleut comme à l’Halloween. Ça tombe dru. Ça tombe mal, aussi, parce qu’aujourd’hui, c’est le défilé du temps des Fêtes au Phare, la maison de soins palliatifs pour enfants. Partout ailleurs, l’activité aurait été remise. Au Phare, on ne remet rien à plus tard. Plus tard n’existe pas. On est dans l’instant présent. Vivre, c’est urgent.