Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Un Hockney de Noël

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BATTERSEA POWER STATION Pour les Fêtes, le peintre David Hockney a créé, à l’aide de son iPad, deux sapins de Noël numériques animés qui sont projetés sur les deux cheminées emblématiques de la Battersea Power Station, à Londres, tous les soirs jusqu’au 25 décembre.

Si vous êtes allé à Londres récemment, vous avez peut-être visité l’ancienne centrale électrique de Battersea – célèbre entre autres grâce à Pink Floyd – qui abrite désormais des commerces, des restos et des bureaux. Pour les Fêtes, le peintre David Hockney a créé, à l’aide de son iPad, deux sapins de Noël numériques animés qui sont projetés sur les deux cheminées emblématiques tous les soirs jusqu’au 25 décembre. C’est coloré et magnifique. Un peu comme si on projetait une toile animée de Riopelle sur le Silo numéro 5. Bon, c’est aussi une publicité pour l’iPad qui est devenu l’outil de création du peintre de 86 ans depuis la pandémie, mais ça n’enlève rien à la beauté de la chose.

Nathalie Collard, La Presse

Un vrai bon match de soccer

PHOTO GETTY IMAGES Voir des garçons s’investir à fond en toute cordialité, sans compétitivité malsaine, dans un match de soccer est réjouissant.

Être parent de jeunes joueurs de soccer, c’est passer des années à regarder des tout-petits courir tous ensemble vers le ballon avec beaucoup d’enthousiasme, mais nettement moins de stratégie. Puis on se retrouve soudain un bon dimanche dans un gymnase d’école à voir des joueurs U9 faire des passes, élaborer des jeux et créer par moments ce qu’il faut bien appeler de la beauté. Non, le match de soccer intérieur opposant les Typhoons aux Tornadoes de Notre-Dame-de-Grâce n’était pas télévisé. Il était pourtant enlevant. Voir ces garçons s’investir à fond en toute cordialité, sans compétitivité malsaine, est encore plus réjouissant.

Philippe Mercure, La Presse

Plus d’enfants vont à l’école en français

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Pas moins de 91,2 % des élèves du Québec fréquentent l’école primaire ou secondaire en français, rapporte l’Office québécois de la langue française.

Oui, il faut être vigilant sur la défense du français. Mais il faut aussi rappeler que la loi 101 fonctionne à l’école : 91,2 % des élèves du Québec fréquentent l’école primaire ou secondaire en français. C’est 1,7 % de plus qu’en 2000, essentiellement parce que les élèves allophones et anglophones sont plus nombreux à fréquenter l’école en français, selon un rapport de l’Office québécois de la langue française. Environ 32 % des anglophones fréquentent l’école en français, comparativement à 18 % en 2000. Mémo à ceux qui pensent que le déclin du français est la faute des immigrants : 92 % des élèves qui ont une langue maternelle autre que le français ou l’anglais fréquentent l’école en français.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

De l’ordre en plein Far West

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS L’homme d’affaires Elon Musk, propriétaire du réseau social X

Depuis le temps que l’on constate les dégâts faits par les réseaux sociaux dans nos sociétés et que l’on plaide pour leur encadrement, voici maintenant que l’Europe met cette idée à l’épreuve. La Commission européenne a ouvert une enquête formelle contre X, le réseau social d’Elon Musk. On le soupçonne d’avoir enfreint la législation européenne sur les services numériques entre autres quant au « respect des obligations relatives à la lutte contre la diffusion de contenus illicites ». On parle par exemple de désinformation, de discours haineux et de contenus à caractère terroriste. On ne sait bien sûr pas comment tout ça va se terminer, mais à mes yeux, le simple fait de voir un shérif tenter de mettre (enfin) un peu d’ordre en plein Far West est de bon augure.

Alexandre Sirois, La Presse