Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Salon du livre de Montréal se tient au Palais des congrès jusqu’à dimanche.

Tous au Salon du livre !

Qu’ont fait les élèves touchés par la grève cette semaine ? Plusieurs ont décollé le nez d’un écran pour mettre le cap… sur le Salon du livre de Montréal, beaucoup grâce aux parents et aux grands-parents. La première journée a même battu un record d’achalandage pour un mercredi. Qu’en 2023, ces objets de papier qu’on appelle « livres » suscitent encore l’engouement est absolument réjouissant. À l’heure où les jeunes raffolent de musique anglophone, il est aussi génial de les voir craquer pour des auteurs d’ici. Je me souviens des étoiles dans les yeux de ma fille l’an dernier lorsque, après une looongue file d’attente, elle a pu obtenir une dédicace de Catherine Girard-Audet. De la belle et grosse magie.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE Une succursale géante de HMV ouvre ses portes ce vendredi rue Oxford, à Londres.

Le retour de HMV

C’est comme si on avait reculé les aiguilles d’une horloge : une succursale géante de HMV ouvre ses portes ce vendredi rue Oxford, à Londres. Oui, HMV, là où les plus de 40 ans achetaient leurs CD dans une autre vie. Et c’est grâce à un Canadien, Doug Putman, propriétaire de Sunrise Records, que cette chose est possible. Il veut faire du magasin de Londres un lieu culturel où on pourra acheter des vinyles, des produits dérivés, des films, etc. Il y aura aussi des prestations et des séances de signature. À quand le retour de HMV Montréal ? On jase, là…

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Grâce aux cônes orange, plus de la moitié des principales artères de la métropole se trouvait dans un « bon » ou « très bon état » en 2020.

Les cônes orange

Oui, oui, les cônes orange font du bien ! Bon, évidemment, sur le coup, leur présence sur les chantiers qui barrent la route fait mal… Il a fallu attendre quelques années pour qu’enfin, on mesure les bienfaits qu’ils ont engendrés : depuis dix ans, le nombre de ruptures de canalisation – les « bris d’aqueduc » – a diminué de moitié à Montréal, nous a appris lundi notre collègue Henri Ouellette-Vézina. Mieux : plus de la moitié des principales artères de la métropole se trouvait dans un « bon » ou « très bon état » en 2020, alors que ce n’était le cas que de 20 % d’entre elles en 2015. De quoi méditer entre deux bouchons de circulation.

Judith Lachapelle, La Presse

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS Tyson Philpot (6), Mack Austin (81) et Cole Spieker (17) célèbrent après leur victoire de la Coupe Grey.

La Coupe Grey aux Alouettes !

Avec la grisaille de novembre et les mauvaises nouvelles qui s’accumulent dans l’actualité, cette conquête inespérée de la Coupe Grey par nos Alouettes nous a tellement fait du bien ! Une équipe résiliente qui a fait face à toutes sortes d’obstacles depuis un an, une fin de Coupe Grey enlevante, le cri du cœur de Marc-Antoine Dequoy sur l’importance de défendre le français : tout était parfait ! D’autant plus que ça faisait 13 ans que Montréal n’avait pas eu de défilé pour célébrer un championnat sportif. (Bon, d’accord, le CH qui se rend en finale de la Coupe Stanley en 2021, ça compte en quelque sorte à moitié…)

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse