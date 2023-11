L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

La Presse

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Attente dans une succursale montréalaise de la Société de l’assurance automobile du Québec

Quand le système déraille

L’accès aux services publics revient régulièrement dans les conversations : l’accès à un médecin, le renouvellement d’un permis de conduire, la présence (ou pas) d’une enseignante en classe… Mais qu’est-ce qui ne va pas ? Notre chroniqueuse Nathalie Collard a posé la question. Et obtenu des réponses bien senties, notamment du protecteur du citoyen. Un enjeu sur lequel on devra se pencher rapidement, car il en va ni plus ni moins que de la santé de notre démocratie…

PHOTO RICH FURY, ARCHIVES INVISION, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS L’annonce de la mort de Matthew Perry à 54 ans a bouleversé les très nombreux mordus de la série Friends.

Salut, Chandler !

L’annonce de sa mort a bouleversé les très nombreux mordus de la série Friends. Matthew Perry, à jamais associé au personnage de Chandler, a conquis toute une génération avec son humour. Les causes de la mort de l’acteur sont inconnues, mais des décennies de dépendances l’ont assurément usé. « Son cœur fatigué a peut-être lâché. En tout cas, nos cœurs à nous, admirateurs de ce grand acteur pince-sans-rire, sont en mille miettes. Et le lazy-boy en cuir de l’appartement en face de celui de Monica n’aura jamais été aussi vide », a écrit Hugo Dumas dans une chronique qui illustre pourquoi Matthew Perry a charmé autant de téléspectateurs.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Après un an de travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, on constate certains retards.

Pont-tunnel : alors, ces travaux ?

Vous avez des plans ce week-end de part et d’autre du fleuve, entre Montréal et la Rive-Sud ? Après un an de travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, vous vous demanderez peut-être si ça avance, ces travaux. La réponse ? Oui, mais on constate certains retards. On en saura toutefois davantage au printemps, nous apprend notre collègue Henri Ouellette-Vézina. Dans un reportage où l’on peut voir plusieurs photos du vaste chantier, on constate toute la complexité des opérations à mener d’ici 2026. À consulter si, lorsque vous êtes coincé dans la circulation, vous vous demandez comment ça se passe sous la surface !

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR DUCEPPE Même une pièce à succès comme Salle de nouvelles, présentée chez Duceppe cet automne, a peiné à faire salle comble.

Mais où sont les spectateurs ?

Les salles de spectacle ont connu des années de misère avec la pandémie. Le retour des spectacles en salle a donc suscité beaucoup d’espoirs… un peu déçus. L’offre postpandémique est-elle trop foisonnante cet automne ? Chose certaine, en septembre, le taux d’occupation des sièges n’a atteint que 49 % dans 65 salles, a rapporté cette semaine notre collègue Jean Siag. Sans surprise, les ventes d’abonnements ont du plomb dans l’aile. Les spectateurs semblent acheter leurs billets à la dernière minute, quand ils ne choisissent pas finalement de passer la soirée devant Netflix. Avec l’inflation, le passage dans la métropole de grandes vedettes, qui vendent des places plusieurs centaines de dollars, nuirait aussi aux productions locales.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Selon le forestier en chef, la forêt québécoise est à la croisée des chemins.

Des forêts à sauver

Tout le monde se souvient de ces journées aux allures apocalyptiques de l’été dernier, quand les forêts du Nord brûlaient comme jamais. Les incendies éteints, l’heure est aux constats. Sans surprise, nos forêts vont mal. Et l’industrie forestière, qui ne va guère mieux, envisage l’avenir avec une certaine angoisse. Selon le forestier en chef, la forêt québécoise est à la croisée des chemins. Le journaliste Éric-Pierre Champagne et le photographe Martin Chamberland ont visité le territoire exploité par l’entreprise Boisaco, sur la Côte-Nord. Le dossier qu’ils en ont tiré permet de comprendre les défis auxquels font face les forêts et l’industrie et d’explorer les solutions qui leur permettraient de s’adapter aux changements climatiques.