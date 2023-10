L’Italie, juste à côté

Je n’ai séjourné en Italie qu’une seule fois, il y a deux étés, et je m’y suis tout de suite senti chez moi. Je ne comprenais pas la langue, même si j’essayais très fort de la parler, et pourtant je reconnaissais les intonations, je devinais les intentions, j’entendais dans sa musique un air familier. Je n’avais pas l’habitude de tout ce soleil, de toutes ces couleurs et ces odeurs, et pourtant, je n’étais pas dépaysé.