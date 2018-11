Six films pour se rappeler la Première Guerre mondiale

Dimanche marquera le 100e anniversaire de la signature de l'armistice entre les Alliés et l'Allemagne, scellant la fin des combats de la Première Guerre mondiale.

Gallipoli (2005)

Réalisé par Tolga Örnek, ce documentaire de près de deux heures relate la campagne de Gallipoli, ou des Dardanelles, survenue de 1915 à 1916 et dans laquelle Winston Churchill, alors premier lord de l'Amirauté, a joué un rôle prépondérant. Avec différents documents, comme des extraits de journaux personnels, des lettres, des photos, ainsi que des interviews avec experts et des animations en 3D, il reconstitue les faits marquants de cette célèbre bataille.

Sur Netflix

The Kid Who Couldn't Miss (1982)

Le nom du petit aéroport du centre-ville de Toronto porte le nom de Billy Bishop, célèbre aviateur canadien dont les exploits ont marqué l'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est à sa vie et à sa carrière militaire qu'est consacré ce documentaire de 79 minutes. Le réalisateur, Paul Cowan, propose un mélange de fiction et de réalité pour raconter les exploits aériens de ce pilote de chasse qui revendique 72 victoires et qui a reçu la Croix de Victoria.

Sur onf.ca

Un long dimanche de fiançailles (2004)

L'oeuvre de Jean-Pierre Jeunet mettant en vedette Audrey Tautou arrive bonne première des neuf suggestions de films sur la Grande Guerre que propose le site Indiewire. Adaptation du roman du même nom de Sébastien Japrisot, le film raconte les démarches entreprises par Mathilde (Tautou) à la recherche de son fiancé qu'on dit mort après avoir été trouvé coupable de désertion, avec quatre autres camarades.

À la Grande Bibliothèque (on peut vérifier l'état des emprunts sur le site web)