Le dernier film de Kim Nguyen vendu dans plus de 25 pays

La société britannique HanWay Films a vendu les droits de distribution du film The Hummingbird Project, du Québécois Kim Nguyen, dans plus de 25 pays, deux mois après sa première mondiale au Festival international du film de Toronto.

Dans le long métrage, Kim Nguyen expose le côté impitoyable de notre monde de plus en plus numérique. Les personnages de Vincent et Anton, des cousins habitant New York, rêvent de passer un câble en fibre optique directement entre le Kansas et le New Jersey, ce qui leur rapporterait des millions.

Le long métrage met en vedette Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard, Michael Mando et Salma Hayek.

Après les États-Unis, le Canada et le Benelux, The Hummingbird Project sera notamment distribué au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Espagne, au Japon et en Chine.

Le film prendra l'affiche au Québec au début de l'année 2019.